Бурштинокопачі пошкодили понад 7 тис. га земель у трьох регіонах - Князєв
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У трьох регіонах України копачами бурштину пошкоджено понад 6 200 га земель лісового фонду та понад 1 тис. га земель сільськогосподарського призначення. Про це сказав голова Національної поліції Сергій Князєв під час робочої поїздки в Житомирську область, передає кореспондент УНН.
"Я вже не кажу про катастрофічні екологічні наслідки, спричинені варварським методом відкритого видобутку бурштину. Лише за приблизними підрахунками у трьох регіонах копачами пошкоджено понад 6 200 га земель лісового фонду та понад 1 тис. га земель сільськогосподарського призначення", - сказав Князєв.
З його слів, за таких умов "фактична відсутність механізму проведення природоохоронних та відновлювальних робіт може призвести до необхідності визнання північної частини держави зоною надзвичайної екологічної катастрофи".
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що проблема незаконного видобутку бурштину в Житомирській, Волинській, Рівненській областях України набула масштабу екологічного лиха.