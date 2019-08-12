Добытчики янтаря повредили более 7 тыс. га земель в трех регионах - Князев
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В трех регионах Украины копателями янтаря повреждено более 6 200 га земель лесного фонда и более 1 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сказал председатель Национальной полиции Сергей Князев во время рабочей поездки в Житомирскую область, передает корреспондент УНН.
"Я уже не говорю о катастрофических экологических последствиях, вызванных варварским методом открытой добычи янтаря. Только по приблизительным подсчетам в трех регионах копателями повреждено более 6 200 га земель лесного фонда и более 1 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения", - сказал Князев.
По его словам, при таких условиях "фактическое отсутствие механизма проведения природоохранных и восстановительных работ может привести к необходимости признания северной части государства зоной чрезвычайной экологической катастрофы".
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблема незаконной добычи янтаря в Житомирской, Волынской, Ровенской областях Украины приобрела масштаб экологического бедствия.