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Бойовики вже тричі здійснили збройні провокації на приморській ділянці Донеччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська тричі здійснили збройні провокації, усі — на приморській ділянці. Про це під час брифінгу повідомив представник пресцентру Міноборони Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

“Від початку поточної доби сьогодні, 13 серпня, російсько-окупаційні війська тричі здійснили збройні провокації. Усі вони зафіксовані на приморській ділянці, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ Об’єднаних сил”, — сказав Гуцуляк.

З його слів, з опівночі ворог розпочав обстріл наших оборонців населеного пункту Талаківка. З напрямку від села Пікузи окупанти протягом майже години вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.

Зі стрілецької зброї ворог вів провокаційний обстріл наших захисників Водяного. Ворог порушував режим тиші близько першої ночі з напрямку від Ужівки.

Окрім цього, зі слів речника, з четвертої ранку, протягом півгодини окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по захисниках Гнутового. Ворог вів збройну провокацію з напрямку від окупованого села Заїченко.

“За наявною інформацією, внаслідок порушень режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами, втрат від початку поточної доби серед наших героїв-захисників немає”, — повідомив речник Міноборони.

Як повідомляв УНН, 12 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці десять разів порушили режим припинення вогню.

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