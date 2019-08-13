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Боевики уже трижды совершили вооруженные провокации на приморской области Донетчины

Боевики уже трижды совершили вооруженные провокации на приморской области Донетчины

Киев  •  УНН

 • 7544 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. С начала текущих суток российско-оккупационные войска трижды совершили вооруженные провокации, все - на приморской области. Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центре Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

“С начала текущих суток сегодня, 13 августа, российско-оккупационные войска трижды совершили вооруженные провокации. Все они зафиксированы на приморском участке, в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ Объединенных сил”, — сказал Гуцуляк.

По его словам, с полуночи противник начал обстрел наших защитников населенного пункта Талаковка. С направлении от села Пикузы оккупанты в течение почти часа вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Из стрелкового оружия противник вел провокационный обстрел наших защитников Водяного. Враг нарушал режим тишины около часа ночи по направлению от Ужовки.

Кроме этого, по словам спикера, с четырех утра, в течение получаса оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по защитниках Гнутово. Враг вел вооруженную провокацию по направлению от оккупированного села Заиченко.

“По имеющейся информации, в результате нарушений режима прекращения огня российско-оккупационными войсками, потерь от начала текущих суток среди наших героев-защитников нет”, — сообщил представитель Минобороны.

Как сообщал УНН, 12 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня.

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