Боевики уже трижды совершили вооруженные провокации на приморской области Донетчины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. С начала текущих суток российско-оккупационные войска трижды совершили вооруженные провокации, все - на приморской области. Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центре Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
“С начала текущих суток сегодня, 13 августа, российско-оккупационные войска трижды совершили вооруженные провокации. Все они зафиксированы на приморском участке, в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ Объединенных сил”, — сказал Гуцуляк.
По его словам, с полуночи противник начал обстрел наших защитников населенного пункта Талаковка. С направлении от села Пикузы оккупанты в течение почти часа вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
Из стрелкового оружия противник вел провокационный обстрел наших защитников Водяного. Враг нарушал режим тишины около часа ночи по направлению от Ужовки.
Кроме этого, по словам спикера, с четырех утра, в течение получаса оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по защитниках Гнутово. Враг вел вооруженную провокацию по направлению от оккупированного села Заиченко.
“По имеющейся информации, в результате нарушений режима прекращения огня российско-оккупационными войсками, потерь от начала текущих суток среди наших героев-защитников нет”, — сообщил представитель Минобороны.
Как сообщал УНН, 12 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня.