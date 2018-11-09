Бойовики чотири рази обстріляли позиції ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. З початку поточної доби бойовики чотири рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил, передає УНН.
“Протягом поточної доби, станом на 18-у годину, російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню... Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не допущено”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначили у штабі ООС, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил неподалік населених пунктів Вільний, Авдіївка і Піски. Крім того, в районі Луганського, що на Світлодарському напрямку, противник застосував міномети калібру 120 мм.
“Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів”, — наголосили у штабі ООС.
Нагадаємо, минулої доби внаслідок обстрілів бойовиками українських позицій отримали поранення двоє військових.