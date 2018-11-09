Боевики четыре раза обстреляли позиции ООС

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106628 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113366 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150871 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145267 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136842 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128394 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171728 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118101 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141659 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145413 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Боевики четыре раза обстреляли позиции ООС

Боевики четыре раза обстреляли позиции ООС

Киев  •  УНН

 • 10416 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. С начала суток боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, передает УНН.

"В течение суток, по состоянию на 18.00, российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня ... Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - говорится в сообщении.

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Как отметили в штабе ООС, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Вильный, Авдеевка и Пески. Кроме того, в районе Луганского, что на Светлодарском направлении, противник применил минометы калибра 120 мм.

"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - отметили в штабе ООС.

Напомним, за минувшие сутки в результате обстрелов боевиками украинских позиций получили ранения двое военных.

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