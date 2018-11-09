Боевики четыре раза обстреляли позиции ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. С начала суток боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, передает УНН.
"В течение суток, по состоянию на 18.00, российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня ... Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - говорится в сообщении.
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Как отметили в штабе ООС, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Вильный, Авдеевка и Пески. Кроме того, в районе Луганского, что на Светлодарском направлении, противник применил минометы калибра 120 мм.
"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - отметили в штабе ООС.
Напомним, за минувшие сутки в результате обстрелов боевиками украинских позиций получили ранения двое военных.