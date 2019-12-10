Біля Японії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Біля Японії стався землетрус потужністю в 5,9. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.
"Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 40 км і розташовувався на відстані 583 кілометрів від Токіо, що в Японії. Населення міста становить 8,337 млн людей", - йдеться у повідомленні.
Дані про можливих постраждалих і руйнування поки не надходили.
Нагадаємо, землетрус біля Флоренції вплинув на рух поїздів.