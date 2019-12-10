Возле Японии произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Возле Японии произошло землетрясение мощностью в 5,9. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
"Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 40 км и располагался на расстоянии 583 километров от Токио, в Японии. Население города составляет 8337000 человек", - говорится в сообщении.
Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.
Напомним, землетрясение близ Флоренции повлияло на движение поездов.