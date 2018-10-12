Більше українців від сьогодні зможуть претендувати на житло від держави
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Від сьогодні вступили у силу зміни до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" щодо законодавчого врегулювання питання надання права взяття на соціальний квартирний облік внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, повідомляє УНН.
Зазначеними змінами до закону передбачається розширення переліку категорій осіб, які користуються правом взяття на соціальний квартирний облік, зокрема, надання такого права особам з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб, що не мають житла для проживання на підконтрольній українській владі території.
Відповідний закон було опубліковано у газеті “Голос України” 12 жовтня. Згідно з прикінцевими та перехідними положеннями документа, цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Як повідомляв УНН, 18 вересня, парламент схвалив внесення змін до Закону України “Про житловий фонд соціального призначення” щодо законодавчого врегулювання питання надання права взяття на соціальний квартирний облік внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю.
За відповідне рішення проголосувало 244 народних депутатів.