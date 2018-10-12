Больше украинцев с сегодняшнего дня смогут претендовать на жилье от государства

Указанными изменениями в закон предусматривается расширение перечня категорий лиц, пользующихся правом взятия на социальный квартирный учет, в частности, предоставление такого права лицам с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц, не имеющих жилья для проживания на подконтрольной украинской власти территории.

Соответствующий закон был опубликован в газете "Голос Украины" 12 октября. Согласно заключительным и переходным положениям документа, этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНН, 18 сентября, парламент одобрил внесение изменений в Закон Украины "О жилищном фонде социального назначения" относительно законодательного урегулирования вопроса предоставления права взятия на социальный квартирный учет внутренне перемещенных лиц с инвалидностью.

За соответствующее решение проголосовало 244 народных депутатов.