Больше украинцев с сегодняшнего дня смогут претендовать на жилье от государства
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. С сегодняшнего дня вступили в силу изменения в Закон Украины "О жилищном фонде социального назначения" относительно законодательного урегулирования вопроса предоставления права взятия на социальный квартирный учет внутренне перемещенных лиц с инвалидностью, сообщает УНН.
Указанными изменениями в закон предусматривается расширение перечня категорий лиц, пользующихся правом взятия на социальный квартирный учет, в частности, предоставление такого права лицам с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц, не имеющих жилья для проживания на подконтрольной украинской власти территории.
Соответствующий закон был опубликован в газете "Голос Украины" 12 октября. Согласно заключительным и переходным положениям документа, этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Как сообщал УНН, 18 сентября, парламент одобрил внесение изменений в Закон Украины "О жилищном фонде социального назначения" относительно законодательного урегулирования вопроса предоставления права взятия на социальный квартирный учет внутренне перемещенных лиц с инвалидностью.
За соответствующее решение проголосовало 244 народных депутатов.