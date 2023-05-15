Більше бронетехніки та коаліція винищувачів – перші підсумки візиту Зеленського до Європи

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Цими вихідними Президент України Володимир Зеленський побував в Італії, Німеччині та Франції, де зустрівся з лідерами цих країн, а також мав аудієнцію у Папи Римського Франциска. Сьогодні, Зеленський у Лондоні зустрічається з прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком, пише УНН.

У суботу, 13 травня, Зеленський у Римі провів переговори з президентом Італії Серджо Матаррелою та прем’єркою цієї країни Джорджею Мелоні.

Окремо слід відзначити зустріч Зеленського із Папою Римським Франциском. Сам Президент України високо оцінив її результати, заявивши, що «це була розмова, яка справді може вплинути на історію, справді може допомогти зупинити зло агресії».

Наступного дня, 14 травня, Зеленський зустрівся з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром, канцлером Олафом Шольцем. В Аахені отримав премію Карла Великого.

А вже ввечері попрямував до Парижа, де повечеряв з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Ключовим моментом зустрічей Зеленського із політичними лідерам було посилення військової допомоги Україні. Як зазначив він під час прес-конференції з Шольцем, потрібно здійснити ще декілька візитів, аби ЗСУ отримали необхідну кількість зброї для вдалого контрнаступу.

Зокрема, Франція пообіцяла додатково надати десятки броньованих машин і легких танків, включаючи AMX-10RC. Також на зустрічах йшлося про посилення української ППО.

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Окремим пунктом варто виділити й роботу зі створення (за прикладом танкової коаліції) коаліції винищувачів, яку анонсував Зеленський.

Незважаючи на те, що західні партнери поки що не готові надавати Україні сучасні бойові літаки, робота, судячи з усього, у цьому напрямку ведеться потужна.

Звісно, цікаво буде дізнатися про конкретні підсумки перемовин Зеленського та Сунака. Зокрема, уряд Великої Британії вже анонсував передачу Україні сотень бойових безпілотників з радіусом дії більше 200 кілометрів.

Щодо дипломатичного аспекту переговорів, то прогнозовано Італія, Німеччина та Франція підтримують європейську інтеграцію України.

А от щодо можливих майбутніх мирних переговорів, то Зеленський чітко підкреслював, що не потрібно багато планів та посередників. Мирні переговори мають базуватися виключно на українській формулі миру.

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