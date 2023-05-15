Больше бронетехники и коалиция истребителей - первые итоги визита Зеленского в Европу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В эти выходные Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Италии, Германии и Франции, где встретился с лидерами этих стран, а также имел аудиенцию у Папы Римского Франциска. Сегодня, Зеленский в Лондоне встречается с премьером Великобритании Риши Сунаком, пишет УНН.
В субботу, 13 мая, Зеленский в Риме провел переговоры с президентом Италии Серджо Матаррелой и премьером этой страны Джорджей Мелони.
Отдельно следует отметить встречу Зеленского с Папой Римским Франциском. Сам Президент Украины высоко оценил ее результаты, заявив, что «это был разговор, который действительно может повлиять на историю, действительно может помочь остановить зло агрессии».
На следующий день, 14 мая, Зеленский встретился с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Олафом Шольцем. В Аахене получил премию Карла Великого.
А уже вечером направился в Париж, где поужинал с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Ключевым моментом встреч Зеленского с политическими лидерам было усиление военной помощи Украине. Как отметил он во время пресс-конференции с Шольцем, нужно осуществить еще несколько визитов, чтобы ВСУ получили необходимое количество оружия для удачного контрнаступления.
В частности, Франция пообещала дополнительно предоставить десятки бронированных машин и легких танков, включая AMX-10RC. Также на встречах речь шла об усилении украинской ПВО.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский посетил военную базу в Германии, где пообщался с украинскими воинами
Отдельным пунктом стоит выделить и работу по созданию (по примеру танковой коалиции) коалиции истребителей, которую анонсировал Зеленский.
Несмотря на то, что западные партнеры пока не готовы предоставлять Украине современные боевые самолеты, работа, судя по всему, в этом направлении ведется мощная.
Конечно, интересно будет узнать о конкретных итогах переговоров Зеленского и Сунака. В частности, правительство Великобритании уже анонсировало передачу Украине сотен боевых беспилотников с радиусом действия более 200 километров.
Что касается дипломатического аспекта переговоров, то прогнозируемо Италия, Германия и Франция поддерживают европейскую интеграцию Украины.
А вот относительно возможных будущих мирных переговоров, то Зеленский четко подчеркивал, что не нужно много планов и посредников. Мирные переговоры должны базироваться исключительно на украинской формуле мира.