Байден про виведення військ з Афганістану: я перший, хто не передає війну наступнику

Президент США Джо Байден заявив, що рішення про вивід американських військ було правильним, і він перший президент США, який не передає війну в Афганістані своєму наступнику, передає УНН.

"Я перший президент за 10 років, який не передає війну в Афганістані своєму наступнику. Первинна мета цієї війни досягнута. Загрози від Аль-Каїди не буде йти з Афганістану, чи будь-якої іншої країни. Ми мали величезну кількість американських військових в Афганістані, і коли я обійняв цю посаду, то в мене був вибір. Я вважав, що потрібно повернути американців додому, і ми це зробили", - сказав Байден.

Байден: "путін думав, що захопить Україну за три дні, але я був у центрі Києва, а не він"

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Перехідна команда Дональда Трампа складає список американських військових офіцерів, причетних до виведення військ з Афганістану у 2021 році, та розглядає можливість їхнього притягнення до військового трибуналу.