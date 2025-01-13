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Байден про виведення військ з Афганістану: я перший, хто не передає війну наступнику

Байден про виведення військ з Афганістану: я перший, хто не передає війну наступнику

Київ • УНН

 • 41127 перегляди

Джо Байден заявив, що рішення про вивід американських військ з Афганістану було правильним. Президент США підкреслив, що загрози від Аль-Каїди більше не буде, а первинна мета війни досягнута.

Президент США Джо Байден заявив, що рішення про вивід американських військ було правильним, і він перший президент США, який не передає війну в Афганістані своєму наступнику, передає УНН.

"Я перший президент за 10 років, який не передає війну в Афганістані своєму наступнику. Первинна мета цієї війни досягнута. Загрози від Аль-Каїди не буде йти з Афганістану, чи будь-якої іншої країни. Ми мали величезну кількість американських військових в Афганістані, і коли я обійняв цю посаду, то в мене був вибір. Я вважав, що потрібно повернути американців додому, і ми це зробили", - сказав Байден.

Байден: "путін думав, що захопить Україну за три дні, але я був у центрі Києва, а не він"13.01.25, 22:30 • 25661 перегляд

Нагадаємо

Перехідна команда Дональда Трампа складає список американських військових офіцерів, причетних до виведення військ з Афганістану у 2021 році, та розглядає можливість їхнього притягнення до військового трибуналу.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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