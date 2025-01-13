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Байден о выводе войск из Афганистана: я первый, кто не передает войну преемнику

Байден о выводе войск из Афганистана: я первый, кто не передает войну преемнику

Киев  •  УНН

 • 6027 просмотра

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Джо Байден заявил, что решение о выводе американских войск из Афганистана было правильным. Президент США подчеркнул, что угрозы от Аль-Каиды больше не будет, а первоначальная цель войны достигнута.

Президент США Джо Байден заявил, что решение о выводе американских войск было правильным, и он первый президент США, который не передает войну в Афганистане своему преемнику, передает УНН.

"Я первый президент за 10 лет, который не передает войну в Афганистане своему преемнику. Первичная цель этой войны достигнута. Угрозы от Аль-Каиды не будет идти из Афганистана, или любой другой страны. У нас было огромное количество американских военных в Афганистане, и когда я занял эту должность, то у меня был выбор. Я считал, что нужно вернуть американцев домой, и мы это сделали", - сказал Байден.

Байден: "путин думал, что захватит Украину за три дня, но я был в центре Киева, а не он"13.01.25, 22:30 • 6832 просмотра

Напомним

Переходная команда Дональда Трампа составляет список американских военных офицеров, причастных к выводу войск из Афганистана в 2021 году, и рассматривает возможность их привлечения к военному трибуналу.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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