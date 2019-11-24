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"Атланта" без Маліновського зазнала поразки від лідера Серії А

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Італійська "Атланта" півзахисника збірної України Руслана Маліновського провела домашній поєдинок 13 туру італійської Серії А проти "Ювентуса", передає УНН з посиланням на сайт клубу з Бергамо.

За присутності 20 899 уболівальників на стадіоні “Атлеті Адзуррі д’Італія” господарі зазнали фіаско з рахунком 1:3.

У першій половині фанати на стадіоні не побачили голів. Близьким до цього був гамбійський нападник клубу з Бергамо Муса Барроу, який не зміг реалізувати 11-метровий удар. По перерві Муса виявився асистентом при взятті воріт у виконанні Госенса. Однак заключну 15-хвилинку чинні чемпіони провели результативно. Дубль оформив Ігуаїн, ще одного разу відзначився Дібала — 1:3.

Примітно, що головний рефері матчу Роккі продемонстрував одразу 8 жовтих карток у баталії.

Українець Маліновський пропускав гру через вилучення у попередній грі чемпіонату.

Додамо також, “Ювентус” набрав 35 очок і втримує лідерство у таблиці, випереджаючи на один “Інтер”, який виграв зустріч у “Торіно” (3:0). “Аталанта” з 22 балами шоста.

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