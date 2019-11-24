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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 16612 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104330 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 80120 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104212 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116610 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146728 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147512 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Атланта" без Малиновского потерпела поражение от лидера Серии А

"Атланта" без Малиновского потерпела поражение от лидера Серии А

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Итальянская “Атланта” полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского провела домашний поединок 13 тура итальянской Серии А против “Ювентуса”, передает УНН со ссылкой на сайт клуба из Бергамо.

В присутствии 20 899 болельщиков на стадионе “Атлети Адзурри д’Италия” хозяева потерпели фиаско со счетом 1:3.

В первой половине фанаты на стадионе не увидели голов. Близким к этому был гамбийских нападающий клуба из Бергамо Муса Барроу, который не смог реализовать 11-метровый удар. После перерыва Муса оказался ассистентом при взятии ворот в исполнении Госенса. Однако заключительную 15-минутку действующие чемпионы провели результативно. Дубль оформил Игуаин, еще один раз отличился Дибала — 1:3.

Примечательно, что главный рефери матча Рокки продемонстрировал сразу 8 желтых карточек в баталии.

Украинец Малиновский пропускал игру из-за удаления в предыдущей игре чемпионата.

Добавим также, “Ювентус” набрал 35 очков и удерживает лидерство в таблице, опережая на один “Интер”, который выиграл встречу в “Торино” (3:0). “Аталанта” с 22 баллами шестая.

Украинские Национальные Новости

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