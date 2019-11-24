"Атланта" без Малиновского потерпела поражение от лидера Серии А

В присутствии 20 899 болельщиков на стадионе “Атлети Адзурри д’Италия” хозяева потерпели фиаско со счетом 1:3.

В первой половине фанаты на стадионе не увидели голов. Близким к этому был гамбийских нападающий клуба из Бергамо Муса Барроу, который не смог реализовать 11-метровый удар. После перерыва Муса оказался ассистентом при взятии ворот в исполнении Госенса. Однако заключительную 15-минутку действующие чемпионы провели результативно. Дубль оформил Игуаин, еще один раз отличился Дибала — 1:3.

Примечательно, что главный рефери матча Рокки продемонстрировал сразу 8 желтых карточек в баталии.

Украинец Малиновский пропускал игру из-за удаления в предыдущей игре чемпионата.

Добавим также, “Ювентус” набрал 35 очков и удерживает лидерство в таблице, опережая на один “Интер”, который выиграл встречу в “Торино” (3:0). “Аталанта” с 22 баллами шестая.