Арахамія заявив, що коаліційної угоди не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Ймовірний очільник майбутньої фракції “Слуга народу”, Давид Арахамія заявив, що коаліційної угоди не буде. Про це він сказав журналістам, передає УНН.
“У нас є програма, нам не потрібна коаліція, у нас є програма. Яка називається — коаліційна угода”, — сказав Арахамія.
Окрім того, він підтвердив, що коаліція створюватиметься на базі лише фракції “Слуга народу”, адже всі й так вважають, що партія “Слуга народу” повністю несе відповідальність за рішення.
“Якщо ви з кимось входите в угоду це робиться тільки для того, щоб поділити цю відповідальність. Ми бачили рейтинги, ми бачили зараз опитування й ніхто не буде думати, що ми щось можемо з кимось поділити. Винуватими будемо ми, хвалити чи сварити будуть нас, тоді навіщо нам коаліційна угода?”, — розповів Арахамія
Нагадаємо, Разумков розповідав, що коаліційна угода буде підписана у день урочистого засідання Верховної Ради дев’ятого скликання, 29 серпня.