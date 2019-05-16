АПЛ оголосила ім'я найкращого тренера сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Став відомим найкращий наставник сезону 2018-19 років в Англійській Прем'єр-лізі, передає УНН з посиланням на Twitter змагань.
Перемогу здобув рульовий "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола, який у голосуванні вболівальників та футбольних експертів випередив Нуну Ешпіріту Санту ("Вулверхемптон"), Юргена Клоппа ("Ліверпуль") і Маурісіо Почеттіно ("Тотенхем").
"Вітаємо Хосепа Гвардіолу, найкращого менеджера сезону за чудову кампанію-2018/2019 в АПЛ", – сказано в зверненні Прем'єр-ліги.
Нагадаємо, що "МС" із Олександром Зінченко та під орудою Гвардіоли в заключному турі обіграли "Брайтон" і завоював чемпіонський титул.