АПЛ объявила имя лучшего тренера сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Стал известнен лучший наставник сезона 2018-19 годов в Английской Премьер-лиге, передает УНН со ссылкой на Twitter соревнований.
Победу одержал рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, который в голосовании болельщиков и футбольных экспертов опередил Эшпириту Санту ("Вулверхэмптон"), Юргена Клоппа ("Ливерпуль") и Почеттино ("Тоттенхэм").
"Поздравляем Хосепа Гвардиолу, лучшего менеджера сезона за прекрасную кампанию-2018/2019 в АПЛ", - сказано в обращении Премьер-лиги.
Напомним, что "МС" с Александром Зинченко и под руководством Гвардиолы в заключительном туре обыграли "Брайтон" и завоевал чемпионский титул.