Американець купив лотерейний білет з виграшем в 1 млн дол. в останній момент
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Житель американського штату Нью-Джерсі виграв 1 млн дол. в лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Ім'я щасливчика - Райан Сейлер. Він купив лотерейний білет в одному з магазинів округу Мідлсекс буквально за кілька секунд до закриття торгової точки.
Американець дізнався про перемогу на наступний день.
"Я як раз обідав у ресторані з моєю подругою. Мені було складно стримувати емоції, я хотів закричати від щастя", - коментує виграш переможець.
За рахунок виграшу щасливчик погасить борги і з'їздить у відпустку. Частину грошей переможець відкладе "на майбутнє".
Нагадаємо, результати проведених досліджень свідчать, що більшість людей грають в лотерею, щоб поліпшити своє фінансове становище. І українці не виняток. Більшу частину грошей вони витрачають на поліпшення свого побуту і відпочинок з сім'єю.
Наприклад, мультимільйонер української лотереї "Лото-Забава" Олександр Сивак (Черкаси) вирішив витратити лотерейний виграш на житло, подорожі та сім'ю.
А домогосподарка з Черкаської області Ірина Здіорук вирішила витратити частину від виграного в лотерею мільйона на ремонт в будинку, лікування, автомобіль і довгоочікувану відпустку.