Активність ворожих БпЛА зафіксовано у кількох регіонах України
Київ • УНН
Ворожі безпілотні літальні апарати зафіксовані у багатьох регіонах України, зокрема у Харківській, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про виявлення ворожих безпілотних літальних у кількох областях, передає УНН.
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Ворожі БпЛА на Харківщині, курсом на Чугуїв!
Група "шахедів" з Миколаївщини, у напрямку Кіровоградщини!
Група БпЛА на півдні Черкащини рухається на північний схід, уздовж межі з Кіровоградською областю.
"Шахеди" на сході Кіровоградщини - курсом на північ.
"Шахеди" на сході Дніпропетровщини - курсом на Донеччину
Група російських "Шахедів" прямує із Запоріжжя до Дніпропетровської області08.03.24, 00:18 • 31753 перегляди