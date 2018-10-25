Аксьонов вирішив, що чутки про "зовнішню загрозу" з приводу трагедії в Керчі йдуть з України

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Трагедія, яка сталася в Керченському політехнічному коледжі, це не зовнішня загроза, всі подібні чутки “йдуть в соцмережі з України”. Про це повідомив так званий “голова Криму” Сергій Аксьонов в четвер в ефірі підконтрольному Кремлю місцевого телеканалу, повідомляє УНН.