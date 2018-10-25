Аксьонов вирішив, що чутки про "зовнішню загрозу" з приводу трагедії в Керчі йдуть з України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Трагедія, яка сталася в Керченському політехнічному коледжі, це не зовнішня загроза, всі подібні чутки “йдуть в соцмережі з України”. Про це повідомив так званий “голова Криму” Сергій Аксьонов в четвер в ефірі підконтрольному Кремлю місцевого телеканалу, повідомляє УНН.
“Ситуація зрозуміла — це не зовнішня загроза, не теракт, діяв на об’єкті він (нападник) один. Чутки, які циркулюють в соцмережах з території України, диванна армія збудилася, чутки тиражувалися”, — сказав він.
“Голова Криму” зазначив, що “чим страшніше брехня, тим більше люди вірять”. “Вбивця був на місці один, спільників на місці не було... Маніяк, по суті, розгадати, що в голові крутиться, неможливо”, — додав “голова регіону”.
Раніше так звані “влади” Криму заявляли, що передадуть в органи нагляду і в ФСБ дані про “спроби ЗМІ і блогерів України” зробити провокаційні інформаційні вкидання під час керченської трагедії.
Як повідомляв УНН, російська журналістка з телеканалу “Россия 24”, яка намагалась спровокувати українську делегацію в ПАРЄ, в прямому ефірі взяла “інтерв’ю” у загиблої в Керчі дівчини.