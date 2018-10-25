Аксенов решил, что слухи о "внешней угрозе" по поводу трагедии в Керчи идут из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Трагедия, которая произошла в Керченском политехническом колледже, это не внешняя угроза, все подобные слухи “идут в соцсети с Украины”. Об этом сообщил так называемый “председатель Крыма” Сергей Аксенов в четверг в эфире подконтрольном Кремлю местного телеканала, сообщает УНН.
“Ситуация понятна — это не внешняя угроза, не теракт, действовал на объекте он (нападавший) один. Слухи, которые циркулируют в соцсетях с территории Украины, диванная армия возбудилась, слухи тиражировались”, — сказал он.
“Глава Крыма” отметил, что “чем страшнее ложь, тем больше люди верят”. “Убийца был на месте один, сообщников на месте не было... Маньяк, по сути, разгадать, что в голове крутится, невозможно”, — добавил “глава региона”.
Ранее так называемые “власти” Крыма заявляли, что передадут в органы надзора и в ФСБ данные о “попытках СМИ и блогеров Украины” сделать провокационные информационные вбросы во время керченской трагедии.
Как сообщал УНН, российская журналистка с телеканала “Россия 24”, которая пыталась спровоцировать украинскую делегацию в ПАСЕ, в прямом эфире взяла “интервью” у погибшей в Керчи девушки.