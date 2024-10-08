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Актуальне
9 українських IT-компаній підписали декларацію про відповідальне використання ШІ

9 українських IT-компаній підписали декларацію про відповідальне використання ШІ

Київ • УНН

 • 11989 перегляди

Українські IT-компанії підписали декларацію про саморегулювання ШІ, зобов'язуючись використовувати його відповідально. Вони розроблять правила створення ШІ-технологій з дотриманням прав користувачів за підтримки Мінцифри.

9 українських IT-компаній підписали декларацію про саморегулювання ШІ, зобов'язуючись використовувати його відповідально, компанії розроблять правила створення ШІ-технологій з дотриманням прав користувачів, повідомили у вівторок у Мінцифри у Telegram, пише УНН.

Деталі

"9 українських IT-компаній підписали декларацію про відповідальне використання ШІ в технологічних продуктах", - вказали у Мінцифри.

Як зазначили у міністерстві, аби ШІ ніс максимум користі та мінімум ризиків для користувачів, компанії починають працювати над правилами застосування цієї технології в розробці інноваційних продуктів.

"Підписавши Декларацію з саморегулювання ШІ в Україні, компанії засвідчили, що будуть використовувати штучний інтелект у своїх продуктах, дотримуючись прав людини", - зазначили у Мінцифри.

Що далі

"Компанії розроблять ключові правила, як створювати технології з використанням ШІ, не порушуючи прав своїх користувачів, за підтримки Мінцифри, Центру демократії та верховенства права й Експертного комітету з розвитку ШІ при Мінцифрі", - повідомили у міністерстві.

Завдяки цим стандартам, як вказують у Мінцифри, бізнеси зможуть:

  • розробляти якісні ШІ-продукти, безпечні для людей
  • посилити свою конкурентоспроможність на ринку
  • залучати додаткові інвестиції на розвиток своїх продуктів

Детальніше з текстом Декларації та що вона передбачає, можна ознайомитися за посиланням.

У Мінцифрі розповіли про амбітні плани з виробництва мікросхем та розвитку технологій із ШІ15.12.23, 07:15 • 117161 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаТехнології
ukrainaУкраїна

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