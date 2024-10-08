9 українських IT-компаній підписали декларацію про відповідальне використання ШІ
Київ • УНН
Українські IT-компанії підписали декларацію про саморегулювання ШІ, зобов'язуючись використовувати його відповідально. Вони розроблять правила створення ШІ-технологій з дотриманням прав користувачів за підтримки Мінцифри.
9 українських IT-компаній підписали декларацію про саморегулювання ШІ, зобов'язуючись використовувати його відповідально, компанії розроблять правила створення ШІ-технологій з дотриманням прав користувачів, повідомили у вівторок у Мінцифри у Telegram, пише УНН.
Деталі
"9 українських IT-компаній підписали декларацію про відповідальне використання ШІ в технологічних продуктах", - вказали у Мінцифри.
Як зазначили у міністерстві, аби ШІ ніс максимум користі та мінімум ризиків для користувачів, компанії починають працювати над правилами застосування цієї технології в розробці інноваційних продуктів.
"Підписавши Декларацію з саморегулювання ШІ в Україні, компанії засвідчили, що будуть використовувати штучний інтелект у своїх продуктах, дотримуючись прав людини", - зазначили у Мінцифри.
Що далі
"Компанії розроблять ключові правила, як створювати технології з використанням ШІ, не порушуючи прав своїх користувачів, за підтримки Мінцифри, Центру демократії та верховенства права й Експертного комітету з розвитку ШІ при Мінцифрі", - повідомили у міністерстві.
Завдяки цим стандартам, як вказують у Мінцифри, бізнеси зможуть:
- розробляти якісні ШІ-продукти, безпечні для людей
- посилити свою конкурентоспроможність на ринку
- залучати додаткові інвестиції на розвиток своїх продуктів
Детальніше з текстом Декларації та що вона передбачає, можна ознайомитися за посиланням.
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