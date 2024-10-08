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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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9 украинских IT-компаний подписали декларацию об ответственном использовании ИИ

9 украинских IT-компаний подписали декларацию об ответственном использовании ИИ

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 12:43  •  3087 просмотра

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Украинские IT-компании подписали декларацию о саморегулировании ИИ, обязуясь использовать его ответственно. Они разработают правила создания ИИ-технологий с соблюдением прав пользователей при поддержке Минцифры.

9 украинских IT-компаний подписали декларацию о саморегулировании ИИ, обязуясь использовать его ответственно, компании разработают правила создания ИИ-технологий с соблюдением прав пользователей, сообщили во вторник в Минцифры в Telegram, пишет УНН.

Детали

«9 украинских IT-компаний подписали декларацию об ответственном использовании ИИ в технологических продуктах», - указали в Минцифры.

Как отметили в министерстве, чтобы ИИ нес максимум пользы и минимум рисков для пользователей, компании начинают работать над правилами применения этой технологии в разработке инновационных продуктов.

«Подписав Декларацию по саморегулированию ИИ в Украине, компании засвидетельствовали, что будут использовать искусственный интеллект в своих продуктах, соблюдая права человека», - отметили в Минцифры.

Что дальше

«Компании разработают ключевые правила, как создавать технологии с использованием ИИ, не нарушая прав своих пользователей, при поддержке Минцифры, Центра демократии и верховенства права и Экспертного комитета по развитию ИИ при Минцифре», - сообщили в министерстве.

Благодаря этим стандартам, как указывают в Минцифры, бизнесы смогут:

  • разрабатывать качественные ИИ-продукты, безопасные для людей
  • усилить свою конкурентоспособность на рынке
  • привлекать дополнительные инвестиции на развитие своих продуктов

Подробнее с текстом Декларации и что она предусматривает, можно ознакомиться по ссылке.

В Минцифре рассказали об амбициозных планах по производству микросхем и развитию технологий с ИИ15 декабря 2023, 05:15 • 117061 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаТехнологии
ukrainaУкраина