9 украинских IT-компаний подписали декларацию об ответственном использовании ИИ
Киев • УНН
Украинские IT-компании подписали декларацию о саморегулировании ИИ, обязуясь использовать его ответственно. Они разработают правила создания ИИ-технологий с соблюдением прав пользователей при поддержке Минцифры.
9 украинских IT-компаний подписали декларацию о саморегулировании ИИ, обязуясь использовать его ответственно, компании разработают правила создания ИИ-технологий с соблюдением прав пользователей, сообщили во вторник в Минцифры в Telegram, пишет УНН.
Детали
«9 украинских IT-компаний подписали декларацию об ответственном использовании ИИ в технологических продуктах», - указали в Минцифры.
Как отметили в министерстве, чтобы ИИ нес максимум пользы и минимум рисков для пользователей, компании начинают работать над правилами применения этой технологии в разработке инновационных продуктов.
«Подписав Декларацию по саморегулированию ИИ в Украине, компании засвидетельствовали, что будут использовать искусственный интеллект в своих продуктах, соблюдая права человека», - отметили в Минцифры.
Что дальше
«Компании разработают ключевые правила, как создавать технологии с использованием ИИ, не нарушая прав своих пользователей, при поддержке Минцифры, Центра демократии и верховенства права и Экспертного комитета по развитию ИИ при Минцифре», - сообщили в министерстве.
Благодаря этим стандартам, как указывают в Минцифры, бизнесы смогут:
- разрабатывать качественные ИИ-продукты, безопасные для людей
- усилить свою конкурентоспособность на рынке
- привлекать дополнительные инвестиции на развитие своих продуктов
Подробнее с текстом Декларации и что она предусматривает, можно ознакомиться по ссылке.
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