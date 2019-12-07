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Президент оголосив 8 грудня днем національного трауру за загиблими в Одесі

Президент оголосив 8 грудня днем національного трауру за загиблими в Одесі

Київ • УНН

 • 19953 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський оголосив неділю, 8 грудня, днем національного трауру за загиблими в Одесі через пожежу, що сталась в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Про це український лідер написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Станом на вечір суботи жахлива пожежа в Одесі забрала життя вісьмох українців. У лікарні від отриманих під час ліквідації пожежі травм помер рятувальник Сергій Шатохін. Доля ще десятьох людей досі невідома”, — написав президент.

“Я оголошую неділю, 8 грудня, днем національного трауру за загиблими в Одесі. Завтра ми приспустимо державні прапори. Скасуємо гучні свята й гуляння. Ми зупинимося та подумаємо. Нехай ця трагічна подія буде уроком для всіх посадових осіб, керівників, для всіх громадян України”, — заявив Зеленський.

“Життя — найцінніше, що є в кожного з нас. Людське життя кожного — найцінніше, що є у країни. Зберегти життя — найперше і найголовніше завдання держави. Гірко, коли люди гинуть на фронті. Але вдвічі гіркіше, коли люди гинуть у мирному місті, при світлі дня, внаслідок чиїхось прорахунків чи злочинної недбалості. Будемо молитися за упокій душ тих, хто загинув. Шукатимемо тих, хто зник безвісти, молячись і сподіваючись знайти їх живими. Будемо працювати, щоб подібне не повторилося знову”, — додав глава держави.

“Вічна пам’ять загиблим. Вічна пам’ять герою-рятувальнику Сергію Шатохіну. Щирі співчуття рідним і близьким”, — резюмував президент України.

Нагадаємо, внаслідок пожежі в одеському коледжі загинуло вже 8 людей — у лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін.

За даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

Наразі відомо про вісьмох загиблих. Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня, пізніше знайшли ще одне тіло. 7 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами.

У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі — порушення пожежної безпеки і підпал.

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