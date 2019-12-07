Президент оголосив 8 грудня днем національного трауру за загиблими в Одесі

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський оголосив неділю, 8 грудня, днем національного трауру за загиблими в Одесі через пожежу, що сталась в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Про це український лідер написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.