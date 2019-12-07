Президент объявил 8 декабря днем национального траура по погибшим в Одессе

“По состоянию на вечер субботы страшный пожар в Одессе унес жизни восьми украинцев. В больнице от полученных во время ликвидации пожара травм скончался спасатель Сергей Шатохин. Судьба еще десяти человек до сих пор неизвестна”, — написал президент.

“Я объявляю воскресенье, 8 декабря, днем национального траура по погибшим в Одессе. Завтра мы приспустим государственные флаги. Отменим шумные праздники и гуляния. Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины”, — заявил Зеленский.

“Жизнь — самое ценное, что есть у каждого из нас. Человеческая жизнь каждого — самое ценное, что у страны. Сохранить жизнь — первое и самое главное задание государства. Горько, когда люди погибают на фронте. Но вдвойне больнее, когда люди гибнут в мирном городе, при свете дня, в результате чьих-то просчетов или преступной небрежности. Будем молиться за упокой душ погибших. Искать тех, кто пропал без вести, молясь и надеясь найти их живыми. Будем работать, чтобы подобное не повторилось снова”, — добавил глава государства.

“Вечная память погибшим. Вечная память герою-спасателю Сергею Шатохину. Искренние соболезнования родным и близким”, — резюмировал президент Украины.

Напомним, в результате пожара в одесском колледже погибло уже 8 человек — в больнице скончался спасатель Сергей Шатохин.

По данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Известно о восьми погибших. Одной из погибших является студентка, тело второй погибшей человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух людей под завалами нашли 6 декабря, позже нашли еще одно тело. 7 декабря было найдено еще два тела погибших под завалами.

В ДСНС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. Полиция две версии пожара в колледже в Одессе — нарушение пожарной безопасности и поджог.