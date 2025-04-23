67 зі 134 дронів збили над Україною під час нічної атаки рф

росія вночі запустила по Україні 134 дронами, збито 67 з них, ще 47 - не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 23 квітня ворог атакував 134-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) - райони пусків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда, Гвардійське - Крим.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 67 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

47 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Полтавщина, Донеччина, Одещина, Дніпропетровщина та Запоріжжя", - ідеться у повідомленні.

Атака рф на Полтаву: росіяни запустили 13 дронів, уже шестеро постраждалих