67 зі 134 дронів збили над Україною під час нічної атаки рф
Київ • УНН
У ніч на 23 квітня рф атакувала Україну 134 дронами. Збито 67 «шахедів» на сході, півночі, півдні та в центрі, 47 БПЛА втрачено. Постраждали 6 областей.
росія вночі запустила по Україні 134 дронами, збито 67 з них, ще 47 - не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 23 квітня ворог атакував 134-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) - райони пусків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда, Гвардійське - Крим.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09.30 підтверджено збиття 67 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни
47 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).
"Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Полтавщина, Донеччина, Одещина, Дніпропетровщина та Запоріжжя", - ідеться у повідомленні.
Атака рф на Полтаву: росіяни запустили 13 дронів, уже шестеро постраждалих23.04.25, 08:35 • 3390 переглядiв