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США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Financial Times

MIM-104 Patriot

67 из 134 дронов сбили над Украиной во время ночной атаки рф

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

В ночь на 23 апреля рф атаковала Украину 134 дронами. Сбито 67 «шахедов» на востоке, севере, юге и в центре, 47 БПЛА потеряно. Пострадали 6 областей.

67 из 134 дронов сбили над Украиной во время ночной атаки рф

россия ночью запустила по Украине 134 дронами, сбито 67 из них, еще 47 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ПС ВСУ, в ночь на 23 апреля враг атаковал 134-ма ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов) - районы пусков: Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда, Гвардейское - Крым.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 67 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны

- сообщили в ПС ВСУ в соцсетях.

47 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).

"В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Полтавщина, Донетчина, Одесщина, Днепропетровщина и Запорожье", - говорится в сообщении.

Атака рф на Полтаву: россияне запустили 13 дронов, уже шесть пострадавших23.04.25, 08:35 • 3056 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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