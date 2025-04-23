67 из 134 дронов сбили над Украиной во время ночной атаки рф
Киев • УНН
В ночь на 23 апреля рф атаковала Украину 134 дронами. Сбито 67 «шахедов» на востоке, севере, юге и в центре, 47 БПЛА потеряно. Пострадали 6 областей.
россия ночью запустила по Украине 134 дронами, сбито 67 из них, еще 47 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Детали
По данным ПС ВСУ, в ночь на 23 апреля враг атаковал 134-ма ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов) - районы пусков: Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда, Гвардейское - Крым.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 67 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны
47 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).
"В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Полтавщина, Донетчина, Одесщина, Днепропетровщина и Запорожье", - говорится в сообщении.
Атака рф на Полтаву: россияне запустили 13 дронов, уже шесть пострадавших23.04.25, 08:35 • 3056 просмотров