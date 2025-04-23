67 из 134 дронов сбили над Украиной во время ночной атаки рф

россия ночью запустила по Украине 134 дронами, сбито 67 из них, еще 47 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ПС ВСУ, в ночь на 23 апреля враг атаковал 134-ма ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов) - районы пусков: Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда, Гвардейское - Крым.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 67 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны - сообщили в ПС ВСУ в соцсетях.

47 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).

"В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Полтавщина, Донетчина, Одесщина, Днепропетровщина и Запорожье", - говорится в сообщении.

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