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Трирічний хлопчик, якого у криницю кинув батько - перебуває у комі

Трирічний хлопчик, якого у криницю кинув батько - перебуває у комі

Київ • УНН

 • 22590 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Черкаській області 3-річний хлопчик, якого батько кинув у криницю, наразі перебуває у комі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook на речника управління Державної служби України з НС у Черкаській області Костянтина Проценка.

НП під час якої трирічний хлопчик потрапив до криниці сталася у селі Заліське вчора.

О 17:47 інформація про подію надійшла на пункт зв’язку Тальнівської пожежно-рятувальної частини. Одразу на місце події виїхав черговий караул.

“Для порятунку дитини, треба було спуститися на 25 метрову глибину. Нажаль, через вузький отвір, до криниці не міг протиснутися жоден з рятувальників. Тоді спуститися до малого визвався 18-річний місцевий житель. Обв‘язавши юнака рятувальними та страховочними мотузками, його спустили на дно криниці”, — вказав він у повідомленні.

“Врятованого хлопчика який отримав чисельні травми було терміново доставлено до центральної районної лікарні. Стан дитини яка перебуває у комі, оцінюється як вкрай важкий”, — додав Проценко.

Як писав УНН, чоловік поранив ножем доньку і кинув у криницю сина.

Українські Національні Новини

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