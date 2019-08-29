Трирічний хлопчик, якого у криницю кинув батько - перебуває у комі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Черкаській області 3-річний хлопчик, якого батько кинув у криницю, наразі перебуває у комі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook на речника управління Державної служби України з НС у Черкаській області Костянтина Проценка.
НП під час якої трирічний хлопчик потрапив до криниці сталася у селі Заліське вчора.
О 17:47 інформація про подію надійшла на пункт зв’язку Тальнівської пожежно-рятувальної частини. Одразу на місце події виїхав черговий караул.
“Для порятунку дитини, треба було спуститися на 25 метрову глибину. Нажаль, через вузький отвір, до криниці не міг протиснутися жоден з рятувальників. Тоді спуститися до малого визвався 18-річний місцевий житель. Обв‘язавши юнака рятувальними та страховочними мотузками, його спустили на дно криниці”, — вказав він у повідомленні.
“Врятованого хлопчика який отримав чисельні травми було терміново доставлено до центральної районної лікарні. Стан дитини яка перебуває у комі, оцінюється як вкрай важкий”, — додав Проценко.
Як писав УНН, чоловік поранив ножем доньку і кинув у криницю сина.