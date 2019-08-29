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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111794 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122495 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114028 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120011 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125256 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150859 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150473 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Трехлетний мальчик, которого в колодец бросил отец - находится в коме

Трехлетний мальчик, которого в колодец бросил отец - находится в коме

Киев  •  УНН

 • 22588 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Черкасской области 3-летний мальчик, которого отец бросил в колодец, пока находится в коме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook на представителя управления Государственной службы Украины по ЧС в Черкасской области Константина Проценко.

ЧП во время которой трехлетний мальчик попал в колодец произошла в селе Залесское вчера.

В 17:47 информация о происшествии поступила на пункт связи Тальновской пожарно-спасательной части. Сразу на место происшествия выехал дежурный караул.

“Для спасения ребенка, надо было спуститься на 25 метровую глубину. К сожалению, через узкое отверстие, к колодцу не мог протиснуться ни один из спасателей. Тогда спуститься к малому вызвался 18-летний местный житель. Обвязав юноши спасательными и страховочными веревками, его спустили на дно колодца”, — отметил он в сообщении.

“Спасенный мальчик который получил многочисленные травмы был срочно доставлен в центральную районную больницу. Состояние ребенка находящаяся в коме, оценивается как крайне тяжелое”, — добавил Проценко.

Как писал УНН, мужчина ранил ножом дочь и бросил в колодец сына.

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