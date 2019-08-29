Трехлетний мальчик, которого в колодец бросил отец - находится в коме
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Черкасской области 3-летний мальчик, которого отец бросил в колодец, пока находится в коме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook на представителя управления Государственной службы Украины по ЧС в Черкасской области Константина Проценко.
ЧП во время которой трехлетний мальчик попал в колодец произошла в селе Залесское вчера.
В 17:47 информация о происшествии поступила на пункт связи Тальновской пожарно-спасательной части. Сразу на место происшествия выехал дежурный караул.
“Для спасения ребенка, надо было спуститься на 25 метровую глубину. К сожалению, через узкое отверстие, к колодцу не мог протиснуться ни один из спасателей. Тогда спуститься к малому вызвался 18-летний местный житель. Обвязав юноши спасательными и страховочными веревками, его спустили на дно колодца”, — отметил он в сообщении.
“Спасенный мальчик который получил многочисленные травмы был срочно доставлен в центральную районную больницу. Состояние ребенка находящаяся в коме, оценивается как крайне тяжелое”, — добавил Проценко.
Как писал УНН, мужчина ранил ножом дочь и бросил в колодец сына.