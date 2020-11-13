Отчет Kroll подтверждает, что на офшоры олигархов из "Привата" выводились средства украинских граждан - Швец

По его словам, отдельные должностные лица, которые и сегодня остаются у власти, были причастны к схемам вывода средств из ПриватБанка.

"Если мы говорим о расследовании НАБУ и САП, которое, как мне известно, продолжается, то в недавнем времени это расследование также не могло продвинуться дальше, потому что экспертизу должна была предоставить СБУ. Экспертизу о том, являются ли эти деньги, которые выводились, коррупционными, есть сама схема коррупционной. Следователи НАБУ и прокуроры САП не могут сами решать, что является нарушением закона, есть ли убытки для банка и более того, для бюджета. Экспертиза должна подтвердить убытки для государства в очевидной схеме, когда сначала владельцы грабят частный банк, далее этот банк национализируется и докапитализируется за счет всех граждан и за счет государственного бюджета. Вот для чего нужна экспертиза. И, как мне известно, ее должна была делать СБУ", - сказал он, добавив, что отсутствие экспертизы блокирует дальнейшее расследование схем.

Швец прямо говорит, что подозревает коррупционную составляющую, которая и мешает двигаться в направлении завершения следственных действий.

"Там есть прямые схемы - очень понятные, фиктивные кредиты. Но пока мы видим, что расследование идет только в НАБУ и в ФБР. А другие украинские правоохранительные органы почему-то не хотят этим заниматься. Пожалуй, это коррупция, потому что другого объяснения я не могу найти", - пояснил он.

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Швец напомнил, что в СМИ доступен отчет Kroll, выводы которого свидетельствуют, что выводились из ПриватБанка на подконтрольные оффшоры собственно средства украинских граждан.

"Сначала крались средства клиентов ПриватБанка. Затем бывшие его владельцы начали брать рефинанс, который не возвращали. Рефинанс - это специальные займы для банков от Национального банка Украины. Так как ПриватБанк был очень большим и обслуживал десятки миллионов украинцев и почти треть украинского бизнеса, то НБУ не мог допустить его падения. А ситуация в банке была очень плохой. После национализации банк снова докапитализировали на 5,5 млрд долларов. Это большая сумма и очень легко ее разделить на количество граждан Украины. Таким образом, эти деньги на самом деле забрали у нас с вами", - сказал он.

Напомним, ранее в СМИ обнародовали часть аудиторского отчета Kroll, в котором говорилось о схеме вывода из ПриватБанка 150 млн долларов через 6 оффшорных компаний семьи украинских олигархов Суркисов.

Речь о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые сегодня в украинских судах еще и пытаются отсудить у государства Украина в пользу Суркисов 350 млн долларов.