Звіт Kroll підтверджує, що на офшори олігархів із "Привату" виводилися кошти українських громадян - Швець

За його словами, окремі посадовці, які й сьогодні залишаються при владі, були дотичними до схем виведення коштів із ПриватБанку.

"Якщо ми кажемо про розслідування НАБУ та САП, яке, як мені відомо, триває, то недавнього часу це розслідування також не могло просунутися далі, бо експертизу повинна була надати СБУ. Експертизу щодо того, чи є ці гроші, які виводилися, корупційними, чи є сама схема корупційною. Слідчі НАБУ та прокурори САП не можуть самі вирішувати, що є порушенням закону, чи є збитки для банку і більше того, для бюджету. Експертиза має підтвердити збитки для держави в очевидній схемі, коли спочатку власники грабують приватний банк, далі цей банк націоналізується та докапіталізується за рахунок всіх громадян та за рахунок державного бюджету. От для чого потрібна експертиза. І, як мені відомо, її повинна була робити СБУ", - сказав він, додавши що відсутність експертизи блокує подальше розслідування схем.

Швець прямо каже, що підозрює корупційну складову, яка й заважає рухатися у напрямку завершення слідчих дій.

"Там є прямі схеми - дуже зрозумілі, фіктивні кредити. Але поки що ми бачимо, що розслідування йде тільки у НАБУ та у ФБР. А інші українські правоохоронні органи чомусь не хочуть цим займатися. Мабуть, це корупція, бо іншого пояснення я не можу знайти", - пояснив він.

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Швець нагадав, що у ЗМІ доступний звіт Kroll, висновки якого засвідчують, що виводилися із ПриватБанку на підконтрольні офшори власне кошти українських громадян.

"Спочатку кралися кошти клієнтів ПриватБанку. Потім колишні його власники почали брати рефінанс, який не повертали. Рефінанс – це спеціальні позики для банків від Національного банку України. Так як ПриватБанк був дуже великим і обслуговував десятки мільйонів українців та майже третину українського бізнесу, то НБУ не міг допустити його падіння. А ситуація у банку була дуже поганою. Після націоналізації банк знову докапіталізували на 5,5 млрд доларів. Це велика сума і дуже легко її розділити на кількість громадян України. Таким чином, ці гроші насправді забрали у нас з вами", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ оприлюднили частину аудиторського звіту Kroll, у якому йшлося про схему виведення із ПриватБанку 150 млн доларів через 6 офшорних компаній родини українських олігархів Суркісів.

Мова про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, які сьогодні в українських судах ще й намагаються відсудити у держави Україна на користь Суркісів 350 млн доларів.