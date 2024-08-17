Жара до 36° и местами дожди: прогноз погоды на 18 августа
Киев • УНН
В Украине 18 августа ожидается жаркая погода с температурой до 35-36° на юге. Местами возможны кратковременные дожди и грозы, особенно в западных и центральных областях.
Завтра, 18 августа, в Украине ожидается жаркая погода. На юге температура воздуха поднимется до 35-36°. Местами ожидаются небольшие дожди, вероятны и грозы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
По данным синоптиков, завтра без осадков, лишь в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 14-19°, на юге страны до 22°; днем 29-34°, в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях местами сильная жара 35-36°, в Карпатах 22-27°.
Погода 18 августа в Киеве и области Погода 18 августа в Киеве и области
Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, по области местами гроза. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
На Киевщине температура ночью 14-19°, днем 29-34°;
В Киеве ночью 16-18°, днем 31-33°.
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