Жара до 36° и местами дожди: прогноз погоды на 18 августа

Завтра, 18 августа, в Украине ожидается жаркая погода. На юге температура воздуха поднимется до 35-36°. Местами ожидаются небольшие дожди, вероятны и грозы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

По данным синоптиков, завтра без осадков, лишь в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 14-19°, на юге страны до 22°; днем 29-34°, в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях местами сильная жара 35-36°, в Карпатах 22-27°.

Погода 18 августа в Киеве и области Погода 18 августа в Киеве и области

Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, по области местами гроза. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

На Киевщине температура ночью 14-19°, днем 29-34°;

В Киеве ночью 16-18°, днем 31-33°.

Графіки відключень можуть повернутись через спеку наступного тижня - Міненерго