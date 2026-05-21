Зеленский: руководство беларуси должно быть в тонусе и чувствовать — за агрессивные действия против Украины будут последствия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство беларуси должно быть в тонусе, то есть чувствовать реально, что за агрессивные действия против Украины будут последствия, передает УНН.

Президент сообщил, что сегодня побывал в Славутиче, что на севере Украины.

Я общался сегодня здесь с руководителями громад северных регионов – Киевской и Черниговской областей. Очень важно поддержать наших людей здесь, усилить защиту. Именно этим и занимаемся

По его словам, это касается и защитных сооружений – фортификаций и прочего, усиление границы будет дополнительно, также наши Силы обороны и безопасности, которые находятся именно на этом направлении, – на Чернигов и Киев с территории соседей в беларуси, которых россия очень хочет втянуть в эту войну больше, и из брянской области.

лукашенко заявил, что беларусь "не собирается втягиваться в войну" против Украины

У нас есть возможность для укрепления, есть возможность и превентивно работать в отношении российских территорий – оттуда может быть угроза, – и в отношении фактического руководства беларуси, которое должно быть в тонусе, то есть чувствовать реально, что последствия будут, если будут агрессивные действия против Украины, против наших людей. Мы помним, что в 22-м году наступление было и с территории Беларуси также. Мы не забудем этого