Зеленский провел совещание по ситуации в Харькове: область получит 4 миллиарда гривен на подготовку к отопительному сезону

В Харькове президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по оперативной ситуации в области и подготовке к осенне-зимнему периоду. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис президента Украины.

Детали

В частности, на совещании командующий ОТУВ «Харьков» Михаил Драпатий доложил о ситуации в зоне ответственности этой группировки войск, в частности на Волчанском направлении. По его словам, она остается сложной.

Также глава Харьковской ОГА Олег Синегубов проинформировал о разработанном совместно с Кабинетом Министров плане по децентрализации системы теплоснабжения в Харькове и мероприятиях по восстановлению поврежденной инфраструктуры.

Для подготовки Харькова и области к осенне-зимнему периоду выделят 4 млрд грн. Половина суммы - из резервного фонда государственного бюджета, остальное - из городского бюджета. Эти средства направят на восстановление разрушенного оборудования и установку когенерационных установок - резюмировали в Офисе презиеднта.

Президент поручил премьер-министру Денису Шмыгалю вместе с Министерством финансов и Национальным банком проработать возможность для поврежденных энергогенерирующих предприятий брать кредиты на восстановление без залога.

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Дополнение

На совещании также обсудили ситуацию с обеспечением второго уровня защиты на подстанциях «Укрэнерго».

Отдельно уделили внимание предоставлению жилья 20 тысячам внутренне перемещенных лиц с тех территорий Харьковщины, которые находятся под постоянными обстрелами со стороны РФ.

Сейчас этих людей временно разместили в общежитиях высших учебных заведений Харькова. Они готовы отказаться от своего жилья в пользу государства, чтобы получить сертификаты через "еВідновлення" на покупку нового в Харькове или области. Зеленский поручил премьер-министру проработать реализацию такой возможности.

Напомним,

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в Харьковской области российские войска полностью погрязли в уличных боях за Волчанск, а на Покровском и Кураховском направлениях продолжаются интенсивные и ожесточенные бои.