ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Зеленский провел совещание по ситуации в Харькове: область получит 4 миллиарда гривен на подготовку к отопительному сезону

Зеленский провел совещание по ситуации в Харькове: область получит 4 миллиарда гривен на подготовку к отопительному сезону

Киев  •  УНН

24 мая 2024, 11:37  •  10025 просмотра

Read in English

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Харькове, чтобы обсудить оперативную ситуацию, подготовку к зиме, восстановление поврежденной инфраструктуры и жилье для ВПЛ на фоне интенсивных боевых действий в регионе.

В Харькове президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по оперативной ситуации в области и подготовке к осенне-зимнему периоду. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис президента Украины.

Детали 

В частности, на совещании командующий ОТУВ «Харьков» Михаил Драпатий доложил о ситуации в зоне ответственности этой группировки войск, в частности на Волчанском направлении. По его словам, она остается сложной.

Также глава Харьковской ОГА Олег Синегубов проинформировал о разработанном совместно с Кабинетом Министров плане по децентрализации системы теплоснабжения в Харькове и мероприятиях по восстановлению поврежденной инфраструктуры.

Для подготовки Харькова и области к осенне-зимнему периоду выделят 4 млрд грн. Половина суммы - из резервного фонда государственного бюджета, остальное - из городского бюджета. Эти средства направят на восстановление разрушенного оборудования и установку когенерационных установок

- резюмировали в Офисе презиеднта. 

Президент поручил премьер-министру Денису Шмыгалю вместе с Министерством финансов и Национальным банком проработать возможность для поврежденных энергогенерирующих предприятий брать кредиты на восстановление без залога.

На Харьковщине практически не осталось безопасных мест - спикер ОВА23 мая 2024, 18:15 • 100274 просмотра

Дополнение

На совещании также обсудили ситуацию с обеспечением второго уровня защиты на подстанциях «Укрэнерго».

Отдельно уделили внимание предоставлению жилья 20 тысячам внутренне перемещенных лиц с тех территорий Харьковщины, которые находятся под постоянными обстрелами со стороны РФ.

Сейчас этих людей временно разместили в общежитиях высших учебных заведений Харькова. Они готовы отказаться от своего жилья в пользу государства, чтобы получить сертификаты через "еВідновлення" на покупку нового в Харькове или области. Зеленский поручил премьер-министру проработать реализацию такой возможности.

Напомним,

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в Харьковской области российские войска полностью погрязли в уличных боях за Волчанск, а на Покровском и Кураховском направлениях продолжаются интенсивные и ожесточенные бои.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна
ministerstvo-finansiv-ukrainaМинистерство финансов Украины
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
kurakhoveКурахово
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
kharkivХарьков
polshaПольша
Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
  •  63681 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
  •  87960 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  103616 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  95821 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  89686 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
  •  118788 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
  •  117681 просмотра

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123351 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
23 мая 2024, 08:25  •  128909 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  162049 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Новости по теме
Зеленский провел совещание по ситуации в Харькове: область получит 4 миллиарда гривен на подготовку к отопительному сезону

Зеленский провел совещание по ситуации в Харькове: область получит 4 миллиарда гривен на подготовку к отопительному сезону

  •  10025 просмотра
В ВР заявили, что между Украиной и Польшей начались переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности

В ВР заявили, что между Украиной и Польшей начались переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности

  •  9878 просмотра
За прошедшие сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов правобережной Херсонщины, включая Херсон, пострадала женщина - ОВА

За прошедшие сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов правобережной Херсонщины, включая Херсон, пострадала женщина - ОВА

  •  10175 просмотра
"Следов пуль нет": генштаб Ирана объявил предварительный отчет по авиакатастрофе, в которой погиб президент Раиси

"Следов пуль нет": генштаб Ирана объявил предварительный отчет по авиакатастрофе, в которой погиб президент Раиси

  •  8636 просмотра
ВР поддержала законопроекты, направленные на реформирование пенитенциарной системы

ВР поддержала законопроекты, направленные на реформирование пенитенциарной системы

  •  10736 просмотра
Германия объявила новый пакет военной помощи Украине: в него входит передача совместно с Данией еще 10 танков Leopard

Германия объявила новый пакет военной помощи Украине: в него входит передача совместно с Данией еще 10 танков Leopard

  •  11737 просмотра
Силы обороны отбили атаки россиян вблизи Глубокино на Харьковщине, горячее всего сегодня на Купянском направлении - Генштаб

Силы обороны отбили атаки россиян вблизи Глубокино на Харьковщине, горячее всего сегодня на Купянском направлении - Генштаб

  •  9460 просмотра
Паралимпиада-2024: Украина официально подтвердила участие в соревнованиях в Париже

Паралимпиада-2024: Украина официально подтвердила участие в соревнованиях в Париже

  •  8618 просмотра
Количество пострадавших из-за атак рф в Харьковской области за минувшие сутки превысило полсотни - полиция

Количество пострадавших из-за атак рф в Харьковской области за минувшие сутки превысило полсотни - полиция

  •  10465 просмотра
В Черкассах мужчина выпал с шестого этажа

В Черкассах мужчина выпал с шестого этажа

  •  10335 просмотра

Популярные

Дефицит электричества сохраняется, графики отключений действуют все сутки - Укрэнерго

Дефицит электричества сохраняется, графики отключений действуют все сутки - Укрэнерго

  •  103750 просмотра
В Киеве пьяный мужчина ударил ножом пассажира метро, его задержали

В Киеве пьяный мужчина ударил ножом пассажира метро, его задержали

  •  94272 просмотра
50 осужденных, которые захотели мобилизоваться, уже освободил суд

50 осужденных, которые захотели мобилизоваться, уже освободил суд

  •  36421 просмотра
В россии заявили о якобы сбитии ночью трех ATACMS над Крымом

В россии заявили о якобы сбитии ночью трех ATACMS над Крымом

  •  26992 просмотра
Во временно оккупированной Алуште был взорван важный российский узел связи

Во временно оккупированной Алуште был взорван важный российский узел связи

  •  113469 просмотра

Публикации

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
Эксклюзив

  •  118788 просмотра
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
Эксклюзив

  •  117681 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  197292 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  236147 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  334345 просмотра

Зеленский провел совещание по ситуации в Харькове: область получит 4 миллиарда гривен на подготовку к отопительному сезону

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Харькове, чтобы обсудить оперативную ситуацию, подготовку к зиме, восстановление поврежденной инфраструктуры и жилье для ВПЛ на фоне интенсивных боевых действий в регионе.

Общество •   •  10025 просмотра
Зеленский провел совещание по ситуации в Харькове: область получит 4 миллиарда гривен на подготовку к отопительному сезону

В ВР заявили, что между Украиной и Польшей начались переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности

Украина и Польша начали официальные переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

политика •   •  9878 просмотра
В ВР заявили, что между Украиной и Польшей начались переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности

За прошедшие сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов правобережной Херсонщины, включая Херсон, пострадала женщина - ОВА

За минувшие сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов на правобережье Херсонской области, в том числе Херсон, повредив 11 жилых домов и учреждение культуры, одна 83-летняя женщина получила незначительные ранения.

Общество •   •  10175 просмотра
За прошедшие сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов правобережной Херсонщины, включая Херсон, пострадала женщина - ОВА

"Следов пуль нет": генштаб Ирана объявил предварительный отчет по авиакатастрофе, в которой погиб президент Раиси

Комиссия по расследованию авиакатастрофы, в которой погиб президент Ирана Ибрагим Раиси, предварительно пришла к выводу, что вертолет вспыхнул после столкновения с горой, не найдя никаких признаков внешнего воздействия.

Новости Мира •   •  8636 просмотра
"Следов пуль нет": генштаб Ирана объявил предварительный отчет по авиакатастрофе, в которой погиб президент Раиси

ВР поддержала законопроекты, направленные на реформирование пенитенциарной системы

Верховная Рада приняла законопроекты, направленные на реформирование пенитенциарной системы, в частности, разрешила осужденным к ограничению свободы работать по гражданско-правовым договорам и увеличила количество часов, которые осужденные могут отрабатывать для улучшения бытовых условий в колониях.

политика •   •  10736 просмотра
ВР поддержала законопроекты, направленные на реформирование пенитенциарной системы

Германия объявила новый пакет военной помощи Украине: в него входит передача совместно с Данией еще 10 танков Leopard

Германия и Дания предоставят Украине еще 10 танков Leopard 1 A5, а ФРН - допольнительные пулеметы, артиллерийские снаряды, винтовки и беспилотники в рамках нового пакета военной помощи.

Война •   •  11737 просмотра
Германия объявила новый пакет военной помощи Украине: в него входит передача совместно с Данией еще 10 танков Leopard

Силы обороны отбили атаки россиян вблизи Глубокино на Харьковщине, горячее всего сегодня на Купянском направлении - Генштаб

Силы обороны Украины отбили многочисленные российские атаки вблизи населенных пунктов Харьковской области, горячее всего было на Купянском направлении, где произошло 17 боевых столкновений.

Война •   •  9460 просмотра
Силы обороны отбили атаки россиян вблизи Глубокино на Харьковщине, горячее всего сегодня на Купянском направлении - Генштаб

Паралимпиада-2024: Украина официально подтвердила участие в соревнованиях в Париже

По меньшей мере 113 украинских спортсменов будут выступать на Паралимпийских играх 2024 года в Париже, несмотря на решение допустить к соревнованиям «нейтральных» спортсменов из России и Беларуси.

спорт •   •  8618 просмотра
Паралимпиада-2024: Украина официально подтвердила участие в соревнованиях в Париже

Количество пострадавших из-за атак рф в Харьковской области за минувшие сутки превысило полсотни - полиция

Более 50 человек пострадали в Харьковской области за минувшие сутки в результате российских обстрелов города Харькова и трех районов.

Война •   •  10465 просмотра
Количество пострадавших из-за атак рф в Харьковской области за минувшие сутки превысило полсотни - полиция

В Черкассах мужчина выпал с шестого этажа

В Черкассах мужчина разбился насмерть, выпав с шестого этажа многоквартирного дома, полиция расследует обстоятельства инцидента.

Криминал и ЧП •   •  10335 просмотра
В Черкассах мужчина выпал с шестого этажа