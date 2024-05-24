Зеленський провів нараду щодо ситуації в Харкові: регіон отримає 4 млрд гривень на підготовку до опалювального сезону

ukenru
10:47 • 29760 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 48349 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 48782 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 63395 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 77826 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 114931 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138042 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140021 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 247441 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171325 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
5.4 м/с
36 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

29 березня, 04:24 • 16080 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 41170 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 23338 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 44242 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 32401 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 247435 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 365717 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 380500 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 295604 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 368394 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 1921 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 2205 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62520 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 78990 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 90189 перегляди
Актуальне
Зеленський провів нараду щодо ситуації в Харкові: регіон отримає 4 млрд гривень на підготовку до опалювального сезону

Зеленський провів нараду щодо ситуації в Харкові: регіон отримає 4 млрд гривень на підготовку до опалювального сезону

Київ • УНН

 • 19156 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Харкові, щоб обговорити оперативну ситуацію, підготовку до зими, відновлення пошкодженої інфраструктури та житло для ВПО на тлі інтенсивних бойових дій у регіоні.

У Харкові президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо оперативної ситуації в області та підготовки до осінньо-зимового періоду. Про це пише УНН з посиланням на Офіс президента України.

Деталі 

Зокрема на нараді командувач ОТУВ "Харків" Михайло Драпатий доповів про ситуацію в зоні відповідальності цього угруповання військ, зокрема на Вовчанському напрямку. За його словами, вона залишається складною.

Також очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував про розроблений разом із Кабінетом Міністрів план щодо децентралізації системи теплопостачання в Харкові й заходів для відновлення пошкодженої інфраструктури.

Для підготовки Харкова та області до осінньо-зимового періоду виділять 4 млрд грн. Половина суми – з резервного фонду державного бюджету, решта – з міського бюджету. Ці кошти спрямують на відновлення зруйнованого обладнання та встановлення когенераційних установок

- резюмували в Офісі презиеднта. 

Президент доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю разом із Міністерством фінансів і Національним банком опрацювати можливість для пошкоджених енергогенерувальних підприємств брати кредити на відновлення без застави.

На Харківщині практично не залишилось безпечних місць - речниця ОВА 23.05.24, 21:15 • 100523 перегляди

Доповнення

На нараді також обговорили ситуацію із забезпеченням другого рівня захисту на підстанціях "Укренерго".

Окремо приділили увагу наданню житла 20 тисячам внутрішньо переміщених осіб із тих територій Харківщини, що перебувають під постійними обстрілами з боку рф.

Зараз цих людей тимчасово розмістили в гуртожитках закладів вищої освіти Харкова. Вони готові відмовитися від свого житла на користь держави, щоб одержати сертифікати через "єВідновлення" на купівлю нового в Харкові чи області. Зеленський доручив прем’єр-міністру опрацювати реалізацію такої можливості.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у Харківській області російські війська повністю загрузли у вуличних боях за Вовчанськ, а на Покровському та Курахівському напрямках тривають інтенсивні та запеклі бої.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна
ministerstvo-finansiv-ukrainaМіністерство фінансів України
natsionalnyi-bank-ukrainyНаціональний банк України
ofis-prezydenta-ukrainyОфіс Президента України
kurakhoveКурахове
oleksandr-syrskyiОлександр Сирський
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль
kharkivХарків
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,458.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,851.51