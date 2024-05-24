Зеленський провів нараду щодо ситуації в Харкові: регіон отримає 4 млрд гривень на підготовку до опалювального сезону
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Харкові, щоб обговорити оперативну ситуацію, підготовку до зими, відновлення пошкодженої інфраструктури та житло для ВПО на тлі інтенсивних бойових дій у регіоні.
У Харкові президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо оперативної ситуації в області та підготовки до осінньо-зимового періоду. Про це пише УНН з посиланням на Офіс президента України.
Деталі
Зокрема на нараді командувач ОТУВ "Харків" Михайло Драпатий доповів про ситуацію в зоні відповідальності цього угруповання військ, зокрема на Вовчанському напрямку. За його словами, вона залишається складною.
Також очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував про розроблений разом із Кабінетом Міністрів план щодо децентралізації системи теплопостачання в Харкові й заходів для відновлення пошкодженої інфраструктури.
Для підготовки Харкова та області до осінньо-зимового періоду виділять 4 млрд грн. Половина суми – з резервного фонду державного бюджету, решта – з міського бюджету. Ці кошти спрямують на відновлення зруйнованого обладнання та встановлення когенераційних установок
Президент доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю разом із Міністерством фінансів і Національним банком опрацювати можливість для пошкоджених енергогенерувальних підприємств брати кредити на відновлення без застави.
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На нараді також обговорили ситуацію із забезпеченням другого рівня захисту на підстанціях "Укренерго".
Окремо приділили увагу наданню житла 20 тисячам внутрішньо переміщених осіб із тих територій Харківщини, що перебувають під постійними обстрілами з боку рф.
Зараз цих людей тимчасово розмістили в гуртожитках закладів вищої освіти Харкова. Вони готові відмовитися від свого житла на користь держави, щоб одержати сертифікати через "єВідновлення" на купівлю нового в Харкові чи області. Зеленський доручив прем’єр-міністру опрацювати реалізацію такої можливості.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у Харківській області російські війська повністю загрузли у вуличних боях за Вовчанськ, а на Покровському та Курахівському напрямках тривають інтенсивні та запеклі бої.