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Зеленский поручил провести аудит подготовки военных: что изменится?

Зеленский поручил провести аудит подготовки военных: что изменится?

Киев  •  УНН

 • 2790 просмотра

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На заседании Ставки Президент поручил проверить систему подготовки украинских воинов и внести необходимые изменения. Сырский доложил о ситуации на фронте и Курской операции.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседание Ставки поручил провести аудит в подготовке военных, в частности вопросов, касающихся немедленных изменений, что именно должно быть исправлено, что необходимо добавить и кого еще заменить. Об этом он заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Провел сегодня Ставку. Один из вопросов-качество подготовки наших воинов. Это то, что требует ощутимых изменений. Кадровые изменения произошли. Именно для того, чтобы перезагрузить систему подготовки наших воинов. Олег Апостол, Михаил Драпатый этим будут заниматься. Сегодня было начало соответствующего обсуждения на нашей ставке. Я дал поручение на следующую Ставку подготовить подробный доклад. А сейчас-сделать аудит того, какие вещи требуют немедленных изменений, что именно должно быть исправлено, что должны добавить и кого еще заменить. Все, что необходимо, может быть обеспечено – и на организационном уровне, и на уровне финансов. Именно качество подготовки воинов - это во многом результативность наших воинов в боях, и, конечно, это сохранение жизней наших ребят 

- сказал Зеленский.

Также он рассказал, что сегодня был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно ситуации на фронте, защиты украинских позиций, основных направлений, Курской операции.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что падение режима Башара Асада в Сирии объясняет, почему Украине нужна непоколебимая поддержка от партнеров, ведь на украинской земле находится боеспособная российская армия, и если Украина упадет, то российский диктатор владимир путин вернутся и в Сирию, и в Африку, и во многие другие регионы, которые его интересуют.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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