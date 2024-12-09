Зеленский поручил провести аудит подготовки военных: что изменится?

Президент Украины Владимир Зеленский на заседание Ставки поручил провести аудит в подготовке военных, в частности вопросов, касающихся немедленных изменений, что именно должно быть исправлено, что необходимо добавить и кого еще заменить. Об этом он заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Провел сегодня Ставку. Один из вопросов-качество подготовки наших воинов. Это то, что требует ощутимых изменений. Кадровые изменения произошли. Именно для того, чтобы перезагрузить систему подготовки наших воинов. Олег Апостол, Михаил Драпатый этим будут заниматься. Сегодня было начало соответствующего обсуждения на нашей ставке. Я дал поручение на следующую Ставку подготовить подробный доклад. А сейчас-сделать аудит того, какие вещи требуют немедленных изменений, что именно должно быть исправлено, что должны добавить и кого еще заменить. Все, что необходимо, может быть обеспечено – и на организационном уровне, и на уровне финансов. Именно качество подготовки воинов - это во многом результативность наших воинов в боях, и, конечно, это сохранение жизней наших ребят