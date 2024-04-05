Зеленский подписал указ о введении санкций против 86 юридических и 7 физических лиц

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против 86 юридических и семи физических лиц, в том числе и граждан иностранных государств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на текст указа.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 апреля 2024 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.

Детали

Согласно приложениям к решению СНБО, ограничения на три года введены против шести физических лиц: Вадима Альперина, Александра Еримицюца, Юрия Кушнира, Ореста Адамчо, Виктора Шермана и Андрея Попова. Кроме того, в санкционный список попал гражданин рф и Армении - Араик Амирханян. Ему ограничения ввели на 10 лет.

Также санкции были введены в отношении 73 юридических лиц, зарегистрированных на подконтрольной правительству Украины территории. Еще два - во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области, и три - в Севастополе. Еще шесть юридических лиц зарегистрированы на территории рф и два - в Китае.

Ограничительные меры против упомянутых юридических лиц введены на три и десять лет.

Кабмин вместе со Службой безопасности и Национальным банком Украины должны обеспечить контроль за реализацией и мониторингом эффективности санкций. А министерство иностранных дел - проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

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