Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
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Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
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Судья штата Джорджия отклонил запрос о закрытии дел против Дональда Трампа
Будут судить офицера росгвардии, который пытал гражданских в морозильных камерах аэропорта Гостомеля
Блинкен об идее фонда НАТО на 100 млрд долларов: союзники обсуждают, что могут сделать для предоставления Украине необходимых ресурсов
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рф утверждает, что нашла "связь" между стрельбой в "Крокусе" и войной в Украине в телефоне одного из подозреваемых
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Шмыгаль и премьер Литвы обсудили дальнейшие санкции против пф: Шимоните - за предотвращение обхода через беларусь или другие схемы
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Зеленский подписал указ о введении санкций против 86 юридических и 7 физических лиц
Президент Зеленский подписал указ о введении санкций против 86 юридических и 7 физических лиц, в том числе иностранных граждан, на срок от 3 до 10 лет.
Судья штата Джорджия отклонил запрос о закрытии дел против Дональда Трампа
Судья в Джорджии отказал Трампу в удовлетворении его просьбы закрыть дело о вмешательстве в президентские выборы 2020 года.
Будут судить офицера росгвардии, который пытал гражданских в морозильных камерах аэропорта Гостомеля
Офицера росгвардии, который пытал около 100 гражданских лиц и военнопленных, держа их в морозильных камерах в аэропорту Гостомель во время оккупации в марте 2022 года, будут судить за нарушение законов и обычаев войны.
Блинкен об идее фонда НАТО на 100 млрд долларов: союзники обсуждают, что могут сделать для предоставления Украине необходимых ресурсов
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и союзники по НАТО обсуждают способы предоставления Украине необходимых ресурсов, включая потенциальный фонд НАТО и двусторонние соглашения, чтобы поддержать оборону Украины от российской агрессии как немедленно, так и в долгосрочной перспективе.
Украина предлагает запретить авиатранзит в россию и беларусь
Украина предлагает запретить воздушный транзит в россию и беларусь, чтобы ограничить экономический потенциал и усилить санкционное давление на агрессора.
рф утверждает, что нашла "связь" между стрельбой в "Крокусе" и войной в Украине в телефоне одного из подозреваемых
россия утверждает, что нашла проукраинские материалы в телефоне одного из подозреваемых в стрельбе в "Крокусе", которые якобы связывают нападение с войной в Украине, несмотря на то, что ответственность за него взяла на себя ИГИЛ.
Литва выделит 15 млн евро на программы по реабилитации украинских военных
Литва выделит 15 млн евро на программы реабилитации раненых украинских солдат и закупит 3 000 беспилотников для Украины.
Шмыгаль и премьер Литвы обсудили дальнейшие санкции против пф: Шимоните - за предотвращение обхода через беларусь или другие схемы
Премьер-министры Литвы и Украины обсудили дальнейшие санкции против России, предотвращение обхода через Беларусь или другие схемы, конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины.
За последние недели россия уничтожила 80% украинских ТЭЦ - Шмыгаль
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, россия уничтожила 80% ТЭЦ Украины за последние недели из-за продолжения энергетического террора и ракетных ударов по энергетическим объектам.
В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку с дрона в Бериславе, ранены три человека - ОВА
Российские войска атаковали Берислав с помощью беспилотника, в результате чего 84-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 59 и 56 лет получили взрывные травмы и осколочные ранения конечностей и были госпитализированы.