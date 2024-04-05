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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  45596 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
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Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
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Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

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В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
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В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
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Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

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4 апреля 2024, 11:38  •  91519 просмотра

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Зеленский подписал указ о введении санкций против 86 юридических и 7 физических лиц

Президент Зеленский подписал указ о введении санкций против 86 юридических и 7 физических лиц, в том числе иностранных граждан, на срок от 3 до 10 лет.

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Судья штата Джорджия отклонил запрос о закрытии дел против Дональда Трампа

Судья в Джорджии отказал Трампу в удовлетворении его просьбы закрыть дело о вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

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Судья штата Джорджия отклонил запрос о закрытии дел против Дональда Трампа

Будут судить офицера росгвардии, который пытал гражданских в морозильных камерах аэропорта Гостомеля

Офицера росгвардии, который пытал около 100 гражданских лиц и военнопленных, держа их в морозильных камерах в аэропорту Гостомель во время оккупации в марте 2022 года, будут судить за нарушение законов и обычаев войны.

Криминал и ЧП •   •  12849 просмотра
Будут судить офицера росгвардии, который пытал гражданских в морозильных камерах аэропорта Гостомеля

Блинкен об идее фонда НАТО на 100 млрд долларов: союзники обсуждают, что могут сделать для предоставления Украине необходимых ресурсов

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и союзники по НАТО обсуждают способы предоставления Украине необходимых ресурсов, включая потенциальный фонд НАТО и двусторонние соглашения, чтобы поддержать оборону Украины от российской агрессии как немедленно, так и в долгосрочной перспективе.

Война •   •  14415 просмотра
Блинкен об идее фонда НАТО на 100 млрд долларов: союзники обсуждают, что могут сделать для предоставления Украине необходимых ресурсов

Украина предлагает запретить авиатранзит в россию и беларусь

Украина предлагает запретить воздушный транзит в россию и беларусь, чтобы ограничить экономический потенциал и усилить санкционное давление на агрессора.

Война •   •  15002 просмотра
Украина предлагает запретить авиатранзит в россию и беларусь

рф утверждает, что нашла "связь" между стрельбой в "Крокусе" и войной в Украине в телефоне одного из подозреваемых

россия утверждает, что нашла проукраинские материалы в телефоне одного из подозреваемых в стрельбе в "Крокусе", которые якобы связывают нападение с войной в Украине, несмотря на то, что ответственность за него взяла на себя ИГИЛ.

Война •   •  12894 просмотра
рф утверждает, что нашла "связь" между стрельбой в "Крокусе" и войной в Украине в телефоне одного из подозреваемых

Литва выделит 15 млн евро на программы по реабилитации украинских военных

Литва выделит 15 млн евро на программы реабилитации раненых украинских солдат и закупит 3 000 беспилотников для Украины.

Война •   •  14310 просмотра
Литва выделит 15 млн евро на программы по реабилитации украинских военных

Шмыгаль и премьер Литвы обсудили дальнейшие санкции против пф: Шимоните - за предотвращение обхода через беларусь или другие схемы

Премьер-министры Литвы и Украины обсудили дальнейшие санкции против России, предотвращение обхода через Беларусь или другие схемы, конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины.

политика •   •  12625 просмотра
Шмыгаль и премьер Литвы обсудили дальнейшие санкции против пф: Шимоните - за предотвращение обхода через беларусь или другие схемы

За последние недели россия уничтожила 80% украинских ТЭЦ - Шмыгаль

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, россия уничтожила 80% ТЭЦ Украины за последние недели из-за продолжения энергетического террора и ракетных ударов по энергетическим объектам.

Война •   •  26550 просмотра
За последние недели россия уничтожила 80% украинских ТЭЦ - Шмыгаль

В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку с дрона в Бериславе, ранены три человека - ОВА

Российские войска атаковали Берислав с помощью беспилотника, в результате чего 84-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 59 и 56 лет получили взрывные травмы и осколочные ранения конечностей и были госпитализированы.

Война •   •  23923 просмотра
В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку с дрона в Бериславе, ранены три человека - ОВА