Зеленский о Саммите мира: есть согласие от государств со всех континентов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
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В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
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Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
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НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
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Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  133177 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  124856 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118335 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  178185 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  64979 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
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15 мая 2024, 07:27  •  253152 просмотра
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  454110 просмотра

Зеленский о Саммите мира: есть согласие от государств со всех континентов

Президент Зеленский провел совещание по подготовке к первому Саммиту мира в Швейцарии, направленного на справедливое завершение войны, в котором примут участие государства со всех континентов.

Война •   •  7245 просмотра
Зеленский о Саммите мира: есть согласие от государств со всех континентов

В Испании полиция изъяла у картеля рекордную партию метамфетамина в почти 2 тонны

Испанская полиция изъяла 1,8 тонны метамфетамина у мексиканского картеля Синалоа, арестовав 5 подозреваемых. Правоохранители говорят, что это самая большая конфискованная партия наркотика.

Новости Мира •   •  5828 просмотра
В Испании полиция изъяла у картеля рекордную партию метамфетамина в почти 2 тонны

В результате атаки российского беспилотника два человека получили ранения в селе Веселое Херсонской области

Российские военные атаковали людей в селе Веселое Херсонской области с помощью беспилотника, ранив двух мужчин в возрасте 59 лет.

Война •   •  6305 просмотра
В результате атаки российского беспилотника два человека получили ранения в селе Веселое Херсонской области

Фактически вся Харьковская операция рф сводится к попытке ослабить ВСУ в целом по фронту - Зеленский

По словам президента Зеленского, вся харьковская операция российских войск - это попытка ослабить украинские силы по всей линии фронта и усилить российскую пропаганду, направленную на мировых лидеров.

Война •   •  7286 просмотра
Фактически вся Харьковская операция рф сводится к попытке ослабить ВСУ в целом по фронту - Зеленский

российский удар по Одессе: спасатели показали фото последствий атаки

Российский ракетный удар в Одесской области вызвал пожар на складе площадью 8000 квадратных метров, в результате чего 1 человек погиб и 8 получили ранения.

Война •   •  6713 просмотра
российский удар по Одессе: спасатели показали фото последствий атаки

Энергетика потеряла существенную часть генерации, есть потребность в рациональном потреблении - Президент

По словам Президента Зеленского, после российских ударов энергетический сектор Украины потерял значительные генерирующие мощности, что обусловливает необходимость рационального потребления электроэнергии до восстановления.

Война •   •  7323 просмотра
Энергетика потеряла существенную часть генерации, есть потребность в рациональном потреблении - Президент

За последнюю неделю в центры рекрутинга обратилось более тысячи человек

За последнюю неделю в призывные пункты украинской армии поступило более 5 000 заявлений от желающих вступить в ряды Вооруженных Сил Украины.

Общество •   •  7571 просмотра
За последнюю неделю в центры рекрутинга обратилось более тысячи человек

Завтра в Украине не планируют отключать "свет" для населения

Завтра в Украине не планируется отключение электроэнергии для бытовых потребителей, ограничения будут касаться только промышленности с 19:00 до полуночи.

Война •   •  8050 просмотра
Завтра в Украине не планируют отключать "свет" для населения

Режиссер-легенда Коппола презентовал свой "Мегаполис" в Каннах: премьера разделила мнения критиков

На Каннском кинофестивале состоялась премьера нового полнометражного фильма от режиссера "Крестного отца". Фильм в значительной степени разочаровал критиков.

Культура •   •  10736 просмотра
Режиссер-легенда Коппола презентовал свой "Мегаполис" в Каннах: премьера разделила мнения критиков

россияне били по Днепропетровщине дронами-камикадзе и артиллерией: есть разрушения

Российские войска совершили 9 ударов беспилотников-камикадзе и 5 раз обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии, повредив дома, здания, линии электропередач и газопровод, вызвав пожары.

Общество •   •  8313 просмотра
россияне били по Днепропетровщине дронами-камикадзе и артиллерией: есть разрушения