Зеленский о Саммите мира: есть согласие от государств со всех континентов

Президент Владимир Зеленский провел совещание по подготовке первого Саммита мира в Швейцарии. Уже сейчас есть согласие от государств со всех континентов на участие в Саммите. Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, передает УНН.

Только что провел длительное совещание по подготовке первого Саммита мира, который состоится в июне в Швейцарии. Это первая реальная возможность приблизить честное окончание этой войны. Была на совещании сегодня команда Офиса, наши международники, все, кто вовлечен в работу с партнерами по Саммиту. Почти месяц до Саммита, месяц нашей работы. Уже сейчас есть согласие от государств со всех континентов на участие в Саммите. Обязательно продолжим на всех уровнях работать, чтобы встреча стала результативной - сказал Зеленский.

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Он отметил, что продолжит коммуникацию с лидерами, команда продолжит работу на уровне советников по национальной безопасности, а также и МИД, парламент, общественные лидеры.

"И неформальные наши связи с партнерами используем также. Украина и многие другие страны уже прошли через такое количество российских подлостей и обмана - российских нарушений договоров и обещаний, что только мировое большинство вместе способно обеспечить действенное принуждение россии к уважению к Уставу ООН, к международному праву и к настоящему миру", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что его страна будет представлена на Саммите мира в Швейцарии, который пройдет 15-16 июня, но пока не могут объявить, на каком уровне будут на нем представлены.

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