Зеленський про Саміт миру: є згода від держав з усіх континентів
Київ • УНН
Президент Зеленський провів нараду з підготовки до першого Саміту миру у Швейцарії, спрямованого на справедливе завершення війни, в якому візьмуть участь держави з усіх континентів.
Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо підготовки першого Саміту миру у Швейцарії. Вже зараз є згода від держав з усіх континентів на участь у Саміті. Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, передає УНН.
Щойно провів тривалу нараду щодо підготовки першого Саміту миру, який відбудеться в червні у Швейцарії. Це перша реальна можливість наблизити чесне закінчення цієї війни. Була на нараді сьогодні команда Офісу, наші міжнародники, усі, хто залучений до роботи з партнерами щодо Саміту. Майже місяць до Саміту, місяць нашої роботи. Вже зараз є згода від держав з усіх континентів на участь у Саміті. Обов’язково продовжимо на всіх рівнях працювати, щоб зустріч стала результативною
Саміт миру: дипломати зосередились на вузьких цілях, щоб забезпечити участь країн Глобального Півдня 15.05.24, 13:10 • 22040 переглядiв
Він зазначив, що продовжить комунікацію з лідерами, команда продовжить роботу на рівні радників із національної безпеки, а також і МЗС, парламент, громадські лідери.
"І неформальні наші зв’язки з партнерами використовуємо також. Україна та багато інших країн уже пройшли через таку кількість російських підлостей та обману – російських порушень договорів і обіцянок, що лише світова більшість разом здатна забезпечити дієвий примус росії до поваги до Статуту ООН, до міжнародного права й до справжнього миру", - розповів Зеленський.
Доповнення
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що його країна буде представлена на Саміті миру у Швейцарії, який пройде 15-16 червня, але поки не можуть оголосити, на якому рівні будуть на ньому представлені.
Президент Бразилії не поїде на Саміт миру по Україні.