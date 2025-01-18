Захватчики атаковали Запорожье: есть 2 пострадавших и разрушения
Киев • УНН
В результате обстрела в Запорожье ранены два человека. Также поврежден инфраструктурный объект и частично разрушено админздание промышленного объекта.
Два человека ранены в Запорожье. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Добавим
Также, по словам главы ОГА, частично разрушено админздание промышленного объекта.
Напомним
В Запорожье в результате вражеского обстрела поврежден инфраструктурный объект. На месте работают экстренные службы.
Вражеский обстрел повредил инфраструктурный объект в Запорожье: есть пострадавшие18.01.25, 06:32 • 17938 просмотров