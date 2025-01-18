Захватчики атаковали Запорожье: есть 2 пострадавших и разрушения

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Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные
17 января, 18:33 • 111119 просмотра

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Эксклюзив
Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов
17 января, 17:25 • 107679 просмотра

Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году
17 января, 16:00 • 125354 просмотра

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Эксклюзив
Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него
17 января, 15:36 • 111572 просмотра

Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него

Эксклюзив
Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп
17 января, 13:14 • 108518 просмотра

Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп

Эксклюзив
Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко
17 января, 11:19 • 112433 просмотра

Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили
17 января, 10:30 • 106365 просмотра

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили

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Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
17 января, 07:39 • 157305 просмотра

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Эксклюзив
Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА
17 января, 07:04 • 122025 просмотра

Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев
16 января, 18:13 • 159502 просмотра

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Захватчики атаковали Запорожье: есть 2 пострадавших и разрушения

Захватчики атаковали Запорожье: есть 2 пострадавших и разрушения

Киев  •  УНН

 • 12659 просмотра

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В результате обстрела в Запорожье ранены два человека. Также поврежден инфраструктурный объект и частично разрушено админздание промышленного объекта.

Два человека ранены в Запорожье. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Добавим

Также, по словам главы ОГА, частично разрушено админздание промышленного объекта. 

Напомним

В Запорожье в результате вражеского обстрела поврежден инфраструктурный объект. На месте работают экстренные службы.

Вражеский обстрел повредил инфраструктурный объект в Запорожье: есть пострадавшие18.01.25, 06:32 • 17938 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье

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