Вражеский обстрел повредил инфраструктурный объект в Запорожье: есть пострадавшие
Киев • УНН
В Запорожье в результате вражеского обстрела поврежден инфраструктурный объект. На месте работают экстренные службы, есть раненые, точное количество пострадавших устанавливается.
Сегодня утром в результате вражеского обстрела получил повреждения один из инфраструктурных объектов Запорожья. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Известно о раненых, однако точное количество пострадавших и характер их травм уточняется.
На месте происшествия работают экстренные службы. Подробная информация ожидается после завершения оперативных мероприятий.
Призываем жителей региона соблюдать меры безопасности и внимательно следить за официальными сообщениями.
В Запорожской области прогремел взрыв18.01.25, 06:06 • 8786 просмотров