Ворожий обстріл пошкодив інфраструктурний об'єкт у Запоріжжі: є постраждалі

Сьогодні вранці внаслідок ворожого обстрілу зазнав пошкоджень один із інфраструктурних об’єктів Запоріжжя. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Наразі відомо про поранених, проте точна кількість постраждалих та характер їх травм уточнюється.

На місці події працюють екстрені служби. Детальна інформація очікується після завершення оперативних заходів.

Закликаємо жителів регіону дотримуватися заходів безпеки та уважно стежити за офіційними повідомленнями.

У Запорізькій області пролунав вибух