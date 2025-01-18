Загарбники атакували Запоріжжя: є 2 постраждалих та руйнування

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Унаслідок обстрілу у Запоріжжі поранено двоє людей. Також пошкоджено інфраструктурний об'єкт та частково зруйновано адмінбудівлю промислового об'єкту.

Дві людини поранені у Запоріжжі. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Додамо

Також, за словами голови ОВА, частково зруйнована адмінбудівля промислового обʼєкту. 

Нагадаємо

У Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено інфраструктурний об'єкт. На місці працюють екстрені служби.

Ворожий обстріл пошкодив інфраструктурний об'єкт у Запоріжжі: є постраждалі18.01.25, 06:32 • 36568 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
ivan-fedorov-politykІван Федоров
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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