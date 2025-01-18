Загарбники атакували Запоріжжя: є 2 постраждалих та руйнування
Київ • УНН
Унаслідок обстрілу у Запоріжжі поранено двоє людей. Також пошкоджено інфраструктурний об'єкт та частково зруйновано адмінбудівлю промислового об'єкту.
Дві людини поранені у Запоріжжі. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Додамо
Також, за словами голови ОВА, частково зруйнована адмінбудівля промислового обʼєкту.
Нагадаємо
У Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено інфраструктурний об'єкт. На місці працюють екстрені служби.
Ворожий обстріл пошкодив інфраструктурний об'єкт у Запоріжжі: є постраждалі18.01.25, 06:32 • 36568 переглядiв