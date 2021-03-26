Защита Стерненко подала апелляционную жалобу на приговор суда
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Защита одесского активиста Сергея Стерненко подала апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, которым Стерненко был приговорен к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на юридическую компанию, которая представляет его интересы.
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"Адвокаты Миллер, юридическая компания подали апелляционную жалобу на приговор Сергею Стерненко и Руслану Демчуку", - говорится в сообщении.
Детали
Так, защита в суде апелляционной инстанции требует:
• отменить меру пресечения в отношении Сергея Стерненко и Руслана Демчука и освобождения их из-под стражи в зале суда;
• отменить приговор судьи Попаревича, а производство против Стерненко и Демчука - закрыть, в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства их виновности.
"Согласно нормам закона, ходатайство суд рассмотрит до 16 апреля", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Ранее Стерненко подал апелляционную жалобу в Одесский апелляционный суд на решение суда первой инстанции, которым он был приговорен к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы.
Приморский районный суд Одессы приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы одесского активиста Сергея Стерненко в деле по обвинению в похищении человека.
Стерненко сообщал, что прокурор просил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Так, Одесский активист Сергей Стерненко, сейчас находится в одесском СИЗО.