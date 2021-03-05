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Ув'язнення Стерненка: активіст подав апеляційну скаргу

Ув'язнення Стерненка: активіст подав апеляційну скаргу

Київ • УНН

 • 18860 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Активіст Сергій Стерненко подав апеляційну скаргу до Одеського апеляційного суду на рішення суду першої інстанції, яким його було засуджено до 7 років та 3 місяців позбавлення волі у справі щодо викрадення людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram Стерненка.

Цитата

“Стерненко вже подав апеляцію! Вона, серед іншого, призупиняє вступ вироку в силу (ст. 400 КПК). Вимагаємо негайного звільнення з-під варти”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що паралельно адвокати Сергія працюють над своїми апеляційними скаргами.

Що було раніше

Приморський районний суд міста Одеси засудив до семи років та трьох місяців позбавлення волі одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викрадені людини.

Стерненко повідомляв, що прокурор просив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Так, Одеський активіст Сергій Стерненко, наразі перебуває в одеському СІЗО.

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Кримінал та НП

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