Ув'язнення Стерненка: активіст подав апеляційну скаргу

Цитата

“Стерненко вже подав апеляцію! Вона, серед іншого, призупиняє вступ вироку в силу (ст. 400 КПК). Вимагаємо негайного звільнення з-під варти”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що паралельно адвокати Сергія працюють над своїми апеляційними скаргами.

Що було раніше

Приморський районний суд міста Одеси засудив до семи років та трьох місяців позбавлення волі одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викрадені людини.

Стерненко повідомляв, що прокурор просив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Так, Одеський активіст Сергій Стерненко, наразі перебуває в одеському СІЗО.