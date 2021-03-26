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Захист Стерненка подав апеляційну скаргу на вирок суду

Захист Стерненка подав апеляційну скаргу на вирок суду

Київ • УНН

 • 13429 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Захист одеського активіста Сергія Стерненка подав апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, яким Стерненка було засуджено до 7 років та 3 місяців позбавлення волі у справі щодо викрадення людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на юридичну компанію, яка представляє його інтереси.

Цитата:

"Адвокати Міллер, юридична компанія подали апеляційну скаргу на вирок Сергій Стерненко та Руслану Демчуку", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Так, захист у суді апеляційної інстанції вимагає:

• скасувати запобіжний захід щодо Сергія Стерненка та Руслана Демчука та звільнення їх з-під варти у залі суду;

• скасувати вирок судді Попаревича, а провадження проти Стерненка та Демчука – закрити, у зв’язку із невстановленням достатніх доказів для доведення їх винуватості.

"Відповідно до норм закону, клопотання суд розгляне до 16 квітня", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Раніше Стерненко подав апеляційну скаргу до Одеського апеляційного суду на рішення суду першої інстанції, яким його було засуджено до 7 років та 3 місяців позбавлення волі.

Приморський районний суд міста Одеси засудив до семи років та трьох місяців позбавлення волі одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викрадені людини.

Стерненко повідомляв, що прокурор просив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Так, Одеський активіст Сергій Стерненко, наразі перебуває в одеському СІЗО.

Українські Національні Новини

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