За сбор дров в лесу украинцам грозит штраф до 1530 грн: что запрещено и как законно заготовить древесину

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Накануне отопительного сезона, который обещает быть сложным из-за сильных морозов зимой и вероятных перебоев с газоснабжением (результат целенаправленных ракетно-дроновых атак вооружённых сил рф), украинцы всё больше задумываются об альтернативных источниках — угле и дровах.

Казалось бы, что в сёлах с заготовкой дров не может возникать никаких трудностей. Стоит просто съездить в ближайший лес и забрать поваленные стволы или ветки, оставшиеся после вырубки. Но далеко не всё, что есть в лесу, можно забрать к себе во двор, чтобы растопить печь или "буржуйку". Ведь в Украине за незаконную заготовку предусмотрены штрафы, а иногда и уголовная ответственность.

Как действовать законно и не остаться зимой без дров, рассказывает УНН.

Штраф до 1530 грн: за что могут наказать украинцев в лесу

Лесной кодекс различает общее и специальное использование ресурсов. Грибы, ягоды и орехи для себя обычно можно собирать без разрешения. А вот для заготовки древесины действуют другие правила. За незаконную вырубку или повреждение деревьев, перевозку или хранение незаконно срубленной древесины предусмотрены штрафы.

В частности, гражданам грозит штраф до 1530 гривен за повторное нарушение правил, связанных с незаконной вырубкой деревьев. Причём заплатить придётся как за спиливание живых деревьев, так и за перевозку или хранение незаконно срубленной древесины.

В соответствии со статьёй 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за незаконную вырубку или повреждение деревьев и кустарников предусмотрен штраф от 510 до 1020 гривен. Если в течение года лицо повторно совершает соответствующее нарушение после наложения административного взыскания, сумма штрафа увеличивается до 1020–1530 гривен.

Можно ли собирать сухие ветки и хворост в лесу без разрешения

В Украине самовольно собирать сухие ветки, хворост и другую древесину в лесу для отопления дома закон запрещает. Как объясняют в Государственной экологической инспекции (ГЭИ), хворост также считается древесиной. Согласно Инструкции по ведению электронного учёта древесины, к нему относятся тонкие стволы, верхушки деревьев, ветки и сучья диаметром менее четырёх сантиметров и длиной до шести метров.

Также нельзя самовольно забирать порубочные остатки, оставшиеся после проведения лесохозяйственных работ. Они относятся к лесным ресурсам и подлежат учёту. Исключения предусмотрены только для тех территорий, где в настоящее время идут или велись боевые действия. На них действует специальный порядок бесплатного сбора таких веток.

Специалисты ГЭИ советуют украинцам перед тем, как собирать ветки для отопления, обратиться в местное лесничество и уточнить, разрешено ли это делать на той или иной территории. Такое обращение поможет избежать штрафов, административной ответственности и позволит законно заготовить альтернативное топливо.

Почему нельзя самостоятельно забирать поваленные деревья на дрова

В Украине запрещено самовольно забирать из леса поваленные, засохшие или повреждённые деревья для использования в качестве дров. Даже если дерево упало в результате сильного ветра, бури или снегопада, оно остаётся лесным ресурсом. Поэтому использовать его для собственных нужд закон не разрешает.

Как объясняют в ГЭИ, сухостойные и поваленные деревья не считаются бесхозными. Решение об их удалении, проведении санитарных рубок и дальнейшем использовании древесины принимают владельцы лесов или постоянные лесопользователи. Даже если дерево упало на лесную дорогу, перекрыло проход или представляет опасность для людей, это также не даёт права самостоятельно его распиливать. В таком случае необходимо сообщить в соответствующее лесничество или другую уполномоченную службу.

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Какие штрафы действуют в Украине за незаконную заготовку древесины в 2026 году

В 2026 году в Украине за незаконную заготовку древесины предусмотрена административная, а в отдельных случаях и уголовная ответственность. Размер наказания зависит от характера нарушения, его повторности и ущерба, нанесённого лесному хозяйству.

В частности, за нарушение правил заготовки древесины можно получить следующие штрафы:

от 510 до 1020 гривен — для граждан за первое нарушение;

от 1020 до 1530 гривен — за повторное нарушение в течение года, если лицо уже привлекали к административной ответственности за соответствующие действия;

от 2550 до 5100 гривен — для должностных лиц за первое нарушение;

от 10 200 до 15 300 гривен — для должностных лиц за повторное нарушение.

Кроме того, статья 64 КУоАП устанавливает ответственность за нарушение установленного порядка заготовки и вывоза древесины. За такие действия гражданам грозит штраф от 102 до 238 гривен, а должностным лицам — от 170 до 272 гривен.

Нарушителя также могут обязать возместить нанесённый лесу ущерб. Его размер рассчитывают отдельно в зависимости от характера повреждений, количества деревьев, их диаметра и других обстоятельств.

Если же незаконная рубка, перевозка, хранение или сбыт древесины причинили существенный ущерб, ответственность может наступать по статье 246 Уголовного кодекса Украины. В частности, частью первой этой статьи предусмотрены штраф от 17 000 до 25 500 гривен, пробационный надзор на срок до трёх лет, ограничение или лишение свободы на такой же срок. При отягчающих обстоятельствах наказание может быть более суровым.

Кому разрешено бесплатно собирать дрова

Во время военного положения действует специальный порядок для населения территорий, где ведутся или велись боевые действия. Постановление Кабмина №861 позволяет при определённых условиях бесплатно собирать порубочные остатки для бытовых нужд домохозяйств. Отметим, что такие условия будут действовать даже в течение шести месяцев после прекращения или отмены военного положения.

Однако это право не распространяется на все общины. Участки должны быть безопасными, их перечень, дни и часы сбора утверждает совет обороны области.

Собирать можно только порубочные остатки: запрещено отделять ствол дерева от пня и пользоваться бензиновыми или электрическими пилами. Самовольно идти в лес, особенно на потенциально заминированные территории, опасно.

Как законно заготовить древесину для отопления частного дома

Прежде всего людям следует обратиться в ближайшее лесничество или к постоянному лесопользователю, чтобы выяснить, предусмотрена ли возможность законного сбора древесины на конкретной территории и какие условия для этого установлены.

После этого необходимо получить документ, который разрешает заготавливать дрова, — лесорубочный или лесной билет. Однако следует помнить, что он не даёт права просто прийти в лес и спилить первое попавшееся дерево для собственных нужд.

Где украинцам легально приобрести дрова на зиму

Для жителей подавляющего большинства регионов Украины самым простым законным способом обеспечить частный дом топливом на зиму остаётся покупка готовых дров в лесничествах, надлесничествах или через официальных поставщиков.

Так, ГП "Леса Украины" продаёт топливную древесину через надлесничества и официальный онлайн-магазин ДроваЄ drovae.gov.ua. Для оформления заказа непосредственно в подразделении обычно нужны паспорт и регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика. Покупателю формируют счёт, после оплаты согласовывают получение древесины. Здесь можно купить до 15 кубометров дров в течение года. Наличие нужной породы, цену и условия доставки следует уточнять в конкретном надлесничестве.

А при покупке у частных продавцов стоит проверять происхождение древесины и хранить договор, квитанцию или другой документ о приобретении.

Что делать, если человека остановили с собранными дровами

Если человека остановили в лесу во время сбора дров или их перевозки, главное — не паниковать и выяснить причину проверки. Работники государственной лесной охраны имеют право проверять документы на древесину, осматривать её и останавливать транспортные средства в пределах своих полномочий. Если дрова куплены законно, следует предъявить документы, подтверждающие это. Например, квитанцию об оплате, товарно-транспортную накладную или счёт от продавца.

Может случиться так, что работники лесной охраны сделают вывод, что древесина была заготовлена незаконно, и составят административный протокол. Прежде чем его подписывать, нужно внимательно прочитать документ. В частности, проверить, правильно ли они указали личные данные, место происшествия, обстоятельства нарушения и статью, по которой хотят привлечь к ответственности.

Если человек не согласен с обвинениями, он может написать об этом непосредственно в протоколе и предоставить собственные объяснения. Можно также отказаться от подписи, объяснив причину. Однако такой отказ не означает, что дело автоматически закроют.

В ситуации, когда штраф всё же назначили, но человек считает его необоснованным, постановление можно обжаловать. Обычно на это есть 10 дней со дня его вынесения.

Напомним

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