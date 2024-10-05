За прошедшие сутки на фронте произошло 159 боестолкновений - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 159 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 08.00 05.10.2024, передает УНН.

Детали

Отмечается, что вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара четырьмя ракетами, 82 авиационных удара, задействовав, в частности, 142 КАБ. Кроме этого, совершил более 4400 обстрелов, 161 из них - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Степное, Ободы, Белокопытово, Ястребиное, Павловка, Бондаревщина, Мирлоги, Катериновка, Харьков, Волчанск, Билаши, Глушковка, Надежда, Изюмское, Заречное, Озерное, Лиман, Закитное, Переездное, Резниковка, Юрковка, Часов Яр, Торецк, Катериновка, Покровск, Селидово, Великая Новоселка, Нестерянка, Кушугум и Степногорск, - говорится в сообщении.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, одно артиллерийское средство на огневой позиции, три пункта управления, один пункт управления БпЛА и одну РЛС захватчиков.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло четыре боевых столкновения в районах Старицы, Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 22. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска остановили 15 атак оккупантов неподалеку Невского, Грековки, Макеевки, Новосадового и Торского.

На Северском направлении Силы обороны Украины отбили три штурмовых действия. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили девять попыток противника прорвать нашу оборону. Основные усилия оккупанты, при поддержке авиации, прикладывали в районе Часового Яра, Калиновки, Ступочек и Андреевки.

Захватчики вчера продолжали активно действовать на Торецком направлении. В общем, враг 14 раз проводил атаки на позиции наших защитников в районах Торецка и Щербиновки. Наносил авиаудары КАБами.

На Покровском направлении украинские воины отбили 15 штурмов и атак в районах населенных пунктов Николаевка, Селидово и Лысовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили вражеские атаки вблизи Цукурино, Острого, Георгиевки, Антоновки, Константиновки и в направлении Богоявленки, где враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах Роботино, Малых Щербаков и Каменского.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без особых изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области.

На границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты сохраняют военное присутствие, обстреливают населенные пункты с территории рф, проводят диверсионно-разведывательную деятельность против Украины.

Почти вдоль всей линии соприкосновения продолжаются бои. Украинские воины сдерживают вражеские атаки. Ведет, истощая силы противника, боевую работу наша артиллерия, разведка, авиация и беспилотные системы, - добавили в Генштабе.

Еще плюс 1280 оккупантов, 8 танков и 72 артсистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага